（影音）楊冪生吃牛肉 黃子韜被逼徒手殺雞

楊冪（左上）、黃子韜（右上）和佟麗婭（下）等人為節目吃生牛肉。（合成圖，翻攝自《真正男子漢》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕改編自南韓節目的軍旅真人秀《真正男子漢》，每每播出總能引起相當大的話題，尤其節目總是請來人氣相當高的明星挑戰自我，往往也能使收視率不斷攀升。不過，近日播出的集數中，成員們竟然被逼著吃生牛肉、甚至徒手殺雞，讓人看了怵目驚心！

《真正男子漢》收視率相當高、話題性也很夠。（翻攝自《真正男子漢》微博）

過去的節目中，參加的明星為了體驗真實的軍中生活，往往要跟著軍人上山下海，不僅體力方面會被鍛鍊，對心理更是一大考驗。而近日播出的集數中，軍隊為了使成員們成為稱職的特種部隊，放飯時間竟然發放生牛肉，讓成員之一的黃子韜看了超傻眼，頻問可不可以吃別的。

不過，更令人震驚的是，帶領他們的劉隊長表示不吃牛肉就要吃雞，接著竟然拿起活跳跳的雞直接咬下去，甚至後來雞的翅膀還在不斷翻動，讓現場一片錯愕並陷入沉默。隨後，楊冪、佟麗婭和蔣勁夫等人便開始乖乖吃生牛肉，不過佟麗婭吃到一半還差點吐出來。

黃子韜非常害怕雞。（擷取自秒拍）

最衰的是，由於黃子韜相當不識相地詢問還有沒有吃的，結果被隊長叫到前面去「徒手殺雞」！然而黃子韜其實從小就怕雞，當隊長把雞拿進他的時候，他瞬間就被嚇得「面目全非」，而且其他成員也不願跟他換，甚至表示希望黃子韜能挑戰自己。慶幸的是，最後黃子韜挑戰成功，徒手把雞的頸部扭斷，不過由於可能過於血腥，所以該片段被剪掉沒播。

對於如此可怕的任務，有網友就質疑到底需不需要做到這樣，並說生吃食物有很多問題。不過也有一票網友認為真正當兵或打仗比這個殘忍多了，且節目中劉隊長也說，雖然雞是小動物不該傷害牠，但面對戰爭的時候，你就必須這麼做，因此才會如此來培養成員的「狼性」。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）