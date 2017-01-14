限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）楊冪生吃牛肉 黃子韜被逼徒手殺雞

2017/01/14 20:19

楊冪（左上）、黃子韜（右上）和佟麗婭（下）等人為節目吃生牛肉。（合成圖，翻攝自《真正男子漢》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕改編自南韓節目的軍旅真人秀《真正男子漢》，每每播出總能引起相當大的話題，尤其節目總是請來人氣相當高的明星挑戰自我，往往也能使收視率不斷攀升。不過，近日播出的集數中，成員們竟然被逼著吃生牛肉、甚至徒手殺雞，讓人看了怵目驚心！

《真正男子漢》收視率相當高、話題性也很夠。（翻攝自《真正男子漢》微博）

過去的節目中，參加的明星為了體驗真實的軍中生活，往往要跟著軍人上山下海，不僅體力方面會被鍛鍊，對心理更是一大考驗。而近日播出的集數中，軍隊為了使成員們成為稱職的特種部隊，放飯時間竟然發放生牛肉，讓成員之一的黃子韜看了超傻眼，頻問可不可以吃別的。

不過，更令人震驚的是，帶領他們的劉隊長表示不吃牛肉就要吃雞，接著竟然拿起活跳跳的雞直接咬下去，甚至後來雞的翅膀還在不斷翻動，讓現場一片錯愕並陷入沉默。隨後，楊冪、佟麗婭和蔣勁夫等人便開始乖乖吃生牛肉，不過佟麗婭吃到一半還差點吐出來。

黃子韜非常害怕雞。（擷取自秒拍）

最衰的是，由於黃子韜相當不識相地詢問還有沒有吃的，結果被隊長叫到前面去「徒手殺雞」！然而黃子韜其實從小就怕雞，當隊長把雞拿進他的時候，他瞬間就被嚇得「面目全非」，而且其他成員也不願跟他換，甚至表示希望黃子韜能挑戰自己。慶幸的是，最後黃子韜挑戰成功，徒手把雞的頸部扭斷，不過由於可能過於血腥，所以該片段被剪掉沒播。

對於如此可怕的任務，有網友就質疑到底需不需要做到這樣，並說生吃食物有很多問題。不過也有一票網友認為真正當兵或打仗比這個殘忍多了，且節目中劉隊長也說，雖然雞是小動物不該傷害牠，但面對戰爭的時候，你就必須這麼做，因此才會如此來培養成員的「狼性」。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
鐵粉遭冒名盜用 小胖前妻發怒了 鐵粉遭冒名盜用 小胖前妻發怒了
2017/01/14 21:21
（專訪）女團潑水鬧霸凌 喬紫喬：感情很好 （專訪）女團潑水鬧霸凌 喬紫喬：感情很好
2017/01/14 21:11
鼓鼓密謀周湯豪 登紅白嚴禁爆雷 鼓鼓密謀周湯豪 登紅白嚴禁爆雷
2017/01/14 21:08
陳美鳳曬昔日泳裝照 60歲仍維持性感S曲線 陳美鳳曬昔日泳裝照 60歲仍維持性感S曲線
2017/01/14 20:50
陳子玄無奈被插隊 「希望肚中寶寶沒有看到」 陳子玄無奈被插隊 「希望肚中寶寶沒有看到」
2017/01/14 20:47
六月為塞奶尋遍妙方 想斷奶後「它就來了」 六月為塞奶尋遍妙方 想斷奶後「它就來了」
2017/01/14 20:47
（影音）春風緋聞女友台上起立蹲下 重點部位曝光了 （影音）春風緋聞女友台上起立蹲下 重點部位曝光了
2017/01/14 20:44
王滿嬌演紅壞女人 曾害女兒遭同學指指點點 王滿嬌演紅壞女人 曾害女兒遭同學指指點點
2017/01/14 20:39
（影音）「要陪附近住戶修肝」 玖壹壹叮嚀歌迷不要跳 （影音）「要陪附近住戶修肝」 玖壹壹叮嚀歌迷不要跳
2017/01/14 20:16
小亨堡妹妹愛心噴發 幫飛翔剪頭髮 小亨堡妹妹愛心噴發 幫飛翔剪頭髮
2017/01/14 20:07
（影音）Popu Lady合體倒數 擦身嘎嘎當跑友 （影音）Popu Lady合體倒數 擦身嘎嘎當跑友
2017/01/14 19:58
終於看到台粉應援！潤娥感動回：謝謝你們的禮物 終於看到台粉應援！潤娥感動回：謝謝你們的禮物
2017/01/14 19:52
玖壹壹攻蛋天王天后齊賀 麻吉弟弟首攜女友亮相 玖壹壹攻蛋天王天后齊賀 麻吉弟弟首攜女友亮相
2017/01/14 19:49
曾苦戀舒淇7年 黎明談分手原因展風度 曾苦戀舒淇7年 黎明談分手原因展風度
2017/01/14 19:28
被說砲王又愛賭 吳亦凡告贏造謠者 被說砲王又愛賭 吳亦凡告贏造謠者
2017/01/14 19:17
拒絕天價酬勞邀約？梁朝偉做出回應了 拒絕天價酬勞邀約？梁朝偉做出回應了
2017/01/14 19:12
周湯豪人氣大爆發 高雄簽唱會CD賣光光 周湯豪人氣大爆發 高雄簽唱會CD賣光光
2017/01/14 19:01
女星主演三級片一夕成名 身價翻漲買豪宅、跑車 女星主演三級片一夕成名 身價翻漲買豪宅、跑車
2017/01/14 18:38
（影音）高宇蓁唱跳《大藝術家》 豬哥亮自嘲「音道發炎」 （影音）高宇蓁唱跳《大藝術家》 豬哥亮自嘲「音道發炎」
2017/01/14 18:36
（影音）郭彥甫年貨賣輸王家梁 冬天被罰吃冰棒 （影音）郭彥甫年貨賣輸王家梁 冬天被罰吃冰棒
2017/01/14 18:33
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.