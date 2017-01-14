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（影音）高宇蓁唱跳《大藝術家》 豬哥亮自嘲「音道發炎」

2017/01/14 18:36

〔記者吳志偉／台北報導〕華視、三立台灣台除夕特別節目《金雞獻瑞迎新春》今天（14日）大陣仗錄製，由澎恰恰、許效舜及苗可麗聯手主持，邀請超過70位藝人共同參與，包括豬哥亮、藍正龍、高宇蓁、曾莞婷、連靜雯、江國賓、謝承均、游詩璟、黃小琥、戴愛玲、林凡等人。

華視、三立除夕特別節目錄影。（記者趙世勳攝）

三立電視首次與無線台合作除夕特別節目，今年除夕（27日）的8點至11點將與華視同步聯播，演出陣容堅強。節目內容方面，澎恰恰也將率領「鐵獅玉玲瓏」做進化版的「鐵獅亮光樂團」說唱演出，台灣台3位女神高宇蓁、曾莞婷、連靜雯也將展現性感魅力載歌載舞，她們笑說歌聲不是強項，但為了特別節目豁出去了，保證絕對吸「睛」，其中高宇蓁更是使盡全力，又唱又跳蔡依林的《大藝術家》。

目前忙於演唱會的黃小琥，將除夕獨家演出獻給了三立，這也是她首次參加台灣台節目的錄影，還帶著同門戴愛玲、林凡、賴銘偉、林俊逸等，一起演唱KTV經典歌曲。

豬哥亮這次為自己當老闆投資的電影《大釣哥》帶著藍正龍、謝沛恩、林汶誼、翁立友及女兒謝金晶一起宣傳，除了演出短劇外，也將展歌喉，不過他錄影當天聲音些許沙啞，開玩笑表示：「我是音道發炎啦！昨天還沒有聲音，可能是來錄影太緊張啦！」

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