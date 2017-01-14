不二良設計台北燈節 透露突破傳統融合現代潮流

潮牌設計師不二良在臉書搶先透露台北燈節主燈設計。（翻攝自不二良臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕2017台北燈節即將於2月4日至12日登場，主展演區將設置在捷運西門站周邊，以街頭劇場的概念呈現西門町街廓特色，繼去年的福祿猴之後，今年首次邀請潮牌設計師不二良。

對於萬眾期待的台北燈節，昨天不二良也在臉書上搶先透露：「這次擔任『2017台北燈節』雞年元宵主燈的設計，我想突破傳統色彩試著融合現代潮流的元素，讓傳統悠久的元宵燈節也具有當代感的共鳴與活力，目前各項設計作業、花燈製作工程已如火如荼展開，我會好好努力DerDerDerDerDer～」許多粉絲紛紛留言：「從來不看花燈的我，決定去看你的雞了」、「期待潮流花燈」、「今年主燈一定很精彩，期待你的雞」。

不二良過去曾擔任孫燕姿、五月天等歌手動畫MV導演，之後更與五月天阿信共同創立潮流品牌Stay Real，並為品牌設計師，最近還在《STAY REAL LIFE #在場証明特展》揮灑創意。這次他加入台北燈節主展區的設計，不少網友聽聞後都表示很多年不看燈節，但有了不二良的加入，讓人備感期待，不只台灣，包括日、韓、香港等地的粉絲也相當關注。