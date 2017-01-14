（影音）郭彥甫年貨賣輸王家梁 冬天被罰吃冰棒

〔記者吳志偉／台北報導〕中天、中視自製戲《讓愛飛揚》主要演員王家梁、寇家瑞、郭彥甫、楊鎮、楊晴、陳敬宣今（14日）齊赴台北年貨大街掃街發紅包，並於霞海城隍廟前祈福許願收視一飛衝天，

《讓愛飛揚》年貨大街造勢，左起楊鎮、楊晴、王家梁、郭彥甫、寇家瑞、陳敬宣。（記者潘少棠攝） 《讓愛飛揚》年貨大街造勢，左起陳敬宣、寇家瑞、楊鎮。（記者潘少棠攝

演員們分兩組PK叫賣年貨，王家梁、楊晴和楊鎮一組，郭彥甫帶領寇家瑞和陳敬宣，限時5分鐘看哪隊賣出的金額多為勝。郭彥甫小時候有在類似商場的地方打過工，一開始信心滿滿，沒想到開賣後王家梁這組氣勢如虹，最後結算金額輕鬆取勝，讓郭彥甫和寇家瑞、陳敬宣被處罰冷天吃冰棒。

《讓愛飛揚》年貨大街造勢，左起楊晴、王家梁、郭彥甫、寇家瑞。（記者潘少棠攝）

談到過年計畫，陳敬宣將和家人出國遊玩，郭彥甫、楊鎮、王家梁都表示會利用短暫年假一邊休息團圓、一邊為年後的新作品做準備，楊晴則哀怨表示因為年後要拍廣告，所以「打算利用過年7天進行魔鬼訓練，瘋狂運動，飲食方面晚餐戒澱粉，現在只擔心除夕圍爐該怎麼辦？」寇家瑞則透露想利用年假充電上課，不會特別安排旅行，基本上都待在台北，他說：「可能初二或初三之後會帶女友回家吃飯。」

《讓愛飛揚》年貨大街造勢，左起楊晴、王家梁、寇家瑞、郭彥甫、陳敬宣。（記者潘少棠攝） 《讓愛飛揚》年貨大街造勢，左起楊鎮、楊晴。（記者潘少棠攝） 《讓愛飛揚》年貨大街造勢，左左起楊鎮、楊晴、王家梁、郭彥甫、寇家瑞、陳敬宣。（記者潘少棠攝）