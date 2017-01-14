小亨堡妹妹愛心噴發 幫飛翔剪頭髮

小亨堡（右）的妹妹NiNi（左）現身！超有耐心幫飛翔剪頭髮。（擷取自黑人臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪，生下一對可愛雙胞胎兒子「飛飛翔翔」後，常常在臉書分享他們的可愛模樣，非常受粉絲歡迎，連帶著一起曝光的保姆「小亨堡」也因為和黑人有趣的互動和對飛翔兩兄弟無微不至的照顧，在臉書上詢問度超高。今天小亨堡的妹妹NiNi被找來幫忙飛翔兩兄弟剪頭髮，模樣曝光後讓網友驚呼「根本和小亨堡一模一樣」，瞬間成為網友討論的對象。

小亨堡的妹妹幫忙飛翔剪頭髮。（翻攝自黑人臉書）

黑人今天在臉書開直播，影片中飛飛和翔翔專心坐著，準備為明天的生日慶祝會換個新造型，NiNi紮起馬尾，眼神專注地幫飛飛理髮，不過NiNi可不只是會剪頭髮，還會一邊安撫飛飛的情緒，讓網友看了大讚「姊妹倆都對小孩好有愛心」，直播中也有不少網友湧入關注NiNi，笑說她跟姊姊小亨堡「長得也太像」、「常法版小亨堡」，NiNi也很親切笑說：「好多人說過我姊瘦下來就變成我了。」讓網友聽了笑翻。也有網友發現飛飛翔翔已經開始會靜下來看電視，不像以前好動，開心回應：「時間過好！飛翔也長大惹！」

飛飛翔翔已經開始會專心看電視，讓網友開心「長大了」。（擷取自黑人臉書）

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