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經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞

2017/01/14 17:50

許孟哲（左）因為工作繁忙，經濟、心理雙重壓力下，無法承諾張艾亞（右）婚期，導致雙方分手。（合成圖，翻攝自張艾亞、許孟哲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許孟哲和張艾亞交往2年多，先前更傳出雙方已經有結婚共識，今天卻驚傳已經分手，除了粉絲非常惋惜外，張艾亞更是談到情傷就淚崩。許孟哲今天出面表示，因為曾經歷過工作低潮，讓他不願意放棄任何一個工作機會，對於感情已經沒有額外的心力經營，所以才和張艾亞溝通分手。

許孟哲曾經歷事業低潮，家中又剩下他苦撐家計，所以不想錯過任何工作機會。（翻攝自許孟哲臉書）

據《ETtoday》報導，許孟哲出面對和張艾亞分手一事做出回應，他表示曾經歷過事業低潮，離開「喬傑立」後工作來源很不穩定，也讓他切身體會到工作的重要性，認何工作機會他都不願意放手，也因此無暇顧及感情。他坦言張艾亞在感情上付出很多，「可是我會卡在很想陪她、但我沒時間去陪她，再加上後來工作越來越多，我連休息的時間都在想工作，說真的我也滿累的」，許孟哲坦言在工作和感情要兼顧的狀況下，他越來越沒有休息的時間。

張艾亞一直希望可以跟許孟哲結婚，然而雙方喬不攏。（翻攝自張艾亞臉書）

張艾亞回應雙方結婚計畫有差距，許孟哲坦言他的確壓力滿大，許孟哲說，因為爸爸過世，他在經濟上和心理上都承受莫大壓力，不可能放棄工作事業，「我想她也有感覺到...我沒辦法承諾她結婚的時間點，她是很好的人，所以我也不能再耽誤她的時間」，許孟哲出面解釋雙方分手原因，言語間透露的不少無奈。

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