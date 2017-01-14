被說砲王又愛賭 吳亦凡告贏造謠者
2017/01/14 19:17
〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳亦凡從南韓偶像團體「EXO」退團後，便回到老家中國發展，不僅人氣不減反增，戲劇和歌唱作品的邀約也不斷。不過，人紅是非多，近來吳亦凡一直飽受醜聞困擾，不時有人稱他約砲、賭光財產，讓他不堪其擾一狀告上法院。而昨日，一審判決結果出爐，吳亦凡可以拿到32200人民幣（約16萬台幣）！
北京海淀法院昨日於微博上貼文，公布吳亦凡提告的案件一審判決結果，事情起因是王某在微博上散播吳亦凡「吃喝嫖賭，欠下3.5億人民幣（約17.5億台幣）」的不實謠言，且王甚至帶起吳為「砲王」的話題，讓吳亦凡憤而提告。
12日，北京法院一審判決結果出爐，王某除了必須在微博首頁上向吳亦凡公開道歉15日以外，還必須支付精神損害撫慰金2萬元人民幣（約10萬台幣），以及吳亦凡請律師、公證、翻譯等維權合理費用12200人民幣（約台幣61000元），總計吳亦凡共可以拿到16萬多的台幣。
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