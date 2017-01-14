限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

宣佈分手許孟哲 張艾亞淚：不敢告訴媽媽

2017/01/14 17:26

張艾亞透露媽媽非常喜歡許孟哲。（翻攝自張艾亞臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張艾亞自《大學生了沒》固定班底出道，2014年與許孟哲公開戀情，兩人交往近3年，雖不被外界看好，仍努力經營感情，日前許孟哲受訪時還透露已有結婚共識。沒想到今日張艾亞卻鬆口坦承兩人月初已經分手，表示對這段戀情已經努力過了，但她則哽咽地說，「到現在我都不敢回家面對媽媽，因為媽媽也很喜歡他。」

許孟哲日前受訪時，才透露與張艾亞已有婚姻共識。（翻攝自許孟哲臉書）

據《蘋果日報》報導，張艾亞稍早現身錄影現場時，被問到與許孟哲分手一事，仍忍不住紅了眼眶，她坦言兩人對這段感情都努力過了，但最後雙方對「結婚問題」還是無法取得共識，張艾亞也因此狠下心提出分手，但兩人交往近3年，已經見過雙方家長，有了深厚感情，張艾亞也坦言媽媽非常喜歡許孟哲，所以到現在還不敢回家面對媽媽，就怕她會失望。

張艾亞（右）也坦言兩人對這段感情都盡力了。（翻攝自張艾亞臉書）

而張艾亞也透露為何公開分手消息，她表示月初許孟哲受訪時，透露已經帶她見過媽媽，兩人也有結婚共識，沒想到報導一出，身邊的好友都紛紛恭喜她，但事實上兩人在報導出刊前就分手了。張艾亞難過地說，「都是我不好，我相信他也一定很不好受，但我不想因為他上一篇報導才說要結婚。」她也強調兩人之間沒有小三問題，也告知許孟哲要宣佈分手消息一事。

相關新聞

推薦新聞
才說有結婚共識 張艾亞落淚證實與許孟哲分了！ 才說有結婚共識 張艾亞落淚證實與許孟哲分了！
2017/01/14 13:55
Angelababy懷胎9月逛大街 孕肚超驚人 Angelababy懷胎9月逛大街 孕肚超驚人
2017/01/14 11:44
女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人 女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人
2017/01/14 10:20
（影音X2）羨慕就輸了！9歲《雲畫》小童星羞認要到宋仲基電話 （影音X2）羨慕就輸了！9歲《雲畫》小童星羞認要到宋仲基電話
2017/01/14 12:44
黃百鳴曝《開心鬼》拍攝秘辛 沒申請就偷爬金字搭 黃百鳴曝《開心鬼》拍攝秘辛 沒申請就偷爬金字搭
2017/01/14 11:15
辣妹鍋吸睛！6寫真女星泡湯搖乳浪 辣妹鍋吸睛！6寫真女星泡湯搖乳浪
2017/01/14 11:32
白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架 白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架
2017/01/14 08:57
許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關 許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關
2017/01/14 16:28
班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打 班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打
2017/01/14 10:01
宣佈分手許孟哲 張艾亞淚：不敢告訴媽媽 宣佈分手許孟哲 張艾亞淚：不敢告訴媽媽
2017/01/14 17:26
隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆 隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆
2017/01/14 13:23
（獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」 （獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」
2017/01/14 15:27
離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」 離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」
2017/01/14 12:35
劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？ 劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？
2017/01/14 16:06
經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞 經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞
2017/01/14 17:50
AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機 AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機
2017/01/14 12:39
已錄好第一集 男星疑因港獨被踢出《歌手5》 已錄好第一集 男星疑因港獨被踢出《歌手5》
2017/01/14 15:16
花花公子當上教宗 顏值高到驚人 花花公子當上教宗 顏值高到驚人
2017/01/14 14:21
為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」 為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」
2017/01/14 16:15
許孟哲曾承諾娶張艾亞 「她是交往最久的一任」 許孟哲曾承諾娶張艾亞 「她是交往最久的一任」
2017/01/14 16:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.