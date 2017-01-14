宣佈分手許孟哲 張艾亞淚：不敢告訴媽媽

張艾亞透露媽媽非常喜歡許孟哲。（翻攝自張艾亞臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張艾亞自《大學生了沒》固定班底出道，2014年與許孟哲公開戀情，兩人交往近3年，雖不被外界看好，仍努力經營感情，日前許孟哲受訪時還透露已有結婚共識。沒想到今日張艾亞卻鬆口坦承兩人月初已經分手，表示對這段戀情已經努力過了，但她則哽咽地說，「到現在我都不敢回家面對媽媽，因為媽媽也很喜歡他。」



許孟哲日前受訪時，才透露與張艾亞已有婚姻共識。（翻攝自許孟哲臉書）

據《蘋果日報》報導，張艾亞稍早現身錄影現場時，被問到與許孟哲分手一事，仍忍不住紅了眼眶，她坦言兩人對這段感情都努力過了，但最後雙方對「結婚問題」還是無法取得共識，張艾亞也因此狠下心提出分手，但兩人交往近3年，已經見過雙方家長，有了深厚感情，張艾亞也坦言媽媽非常喜歡許孟哲，所以到現在還不敢回家面對媽媽，就怕她會失望。

張艾亞（右）也坦言兩人對這段感情都盡力了。（翻攝自張艾亞臉書）

而張艾亞也透露為何公開分手消息，她表示月初許孟哲受訪時，透露已經帶她見過媽媽，兩人也有結婚共識，沒想到報導一出，身邊的好友都紛紛恭喜她，但事實上兩人在報導出刊前就分手了。張艾亞難過地說，「都是我不好，我相信他也一定很不好受，但我不想因為他上一篇報導才說要結婚。」她也強調兩人之間沒有小三問題，也告知許孟哲要宣佈分手消息一事。