限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

瑞莎攜女體驗游泳 Nika狂掀媽媽比基尼想找「ㄋㄟㄋㄟ」

2017/01/14 17:15

瑞莎今天帶著女兒Nika體驗游泳，沒想到Nika頻頻掀起瑞莎比基尼，想確認「ㄋㄟㄋㄟ」在不在。（翻攝自瑞莎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲的混血名模瑞莎，去年嫁給交往5年的鞋業小開Mike後，生下寶貝女兒Nika，平常螢幕上總是以溫柔形象示人的她，開始當起「虎媽」，已經籌備完整的育兒計畫，要Nika從小就開始接觸語文、數學和運動等課程。今天她帶著Nika體驗游泳，沒想到Nika竟然一直想要掀起瑞莎的比基尼想找「ㄋㄟㄋㄟ」，讓瑞莎超害羞。

瑞莎帶著女兒Nika體驗游泳課程。（翻攝自瑞莎臉書）

瑞莎今天帶著寶貝女兒Nika體驗游泳課，她笑說Nika一直讓她捏一把冷汗，全程不斷地抓住瑞莎的比基尼，想要確認「廚房」還在不在，讓瑞莎笑說以後實在不該穿比基尼帶女兒來游泳，應該要準備長袖衣服。

瑞莎笑說Nika讓她超尷尬，以後都要穿長袖衣服游泳，網友也搞笑回應其它爸爸都在看瑞莎。（翻攝自瑞莎臉書）

照片貼出後，網友都被溫馨的照片感動到不行，還有網友眼尖看到後方都是其它爸爸們帶著小孩上游泳課，搞笑說「後面那些爸爸很開心」、「天哪～後面都是爸爸！真的要穿長袖了」，瑞莎看了也笑回：「真的是，天啊！」趣味互動讓網友笑翻。

瑞莎生下寶貝女兒Nika。（翻攝自瑞莎臉書）

相關新聞

推薦新聞
許孟哲有沒有劈腿？張艾亞哽咽說… 許孟哲有沒有劈腿？張艾亞哽咽說…
2017/01/14 14:08
女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人 女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人
2017/01/14 10:20
（影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋 （影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋
2017/01/14 08:46
張艾亞情斷許孟哲 夏和熙求大家給空間 張艾亞情斷許孟哲 夏和熙求大家給空間
2017/01/14 15:33
辣妹鍋吸睛！6寫真女星泡湯搖乳浪 辣妹鍋吸睛！6寫真女星泡湯搖乳浪
2017/01/14 11:32
打敗胡婷婷！真人版《花木蘭》她的呼聲高 打敗胡婷婷！真人版《花木蘭》她的呼聲高
2017/01/14 13:02
談海倫清桃老公不舉 小潘潘教怎樣才能「性」福 談海倫清桃老公不舉 小潘潘教怎樣才能「性」福
2017/01/14 13:16
許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關 許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關
2017/01/14 16:28
班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打 班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打
2017/01/14 10:01
隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆 隋棠約會曬恩愛 Tony哥這句話閃爆
2017/01/14 13:23
經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞 經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞
2017/01/14 17:50
（獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」 （獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」
2017/01/14 15:27
離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」 離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」
2017/01/14 12:35
余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做... 余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做...
2017/01/14 15:53
劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？ 劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？
2017/01/14 16:06
AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機 AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機
2017/01/14 12:39
已錄好第一集 男星疑因港獨被踢出《歌手5》 已錄好第一集 男星疑因港獨被踢出《歌手5》
2017/01/14 15:16
為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」 為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」
2017/01/14 16:15
花花公子當上教宗 顏值高到驚人 花花公子當上教宗 顏值高到驚人
2017/01/14 14:21
許孟哲曾承諾娶張艾亞 「她是交往最久的一任」 許孟哲曾承諾娶張艾亞 「她是交往最久的一任」
2017/01/14 16:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.