瑞莎攜女體驗游泳 Nika狂掀媽媽比基尼想找「ㄋㄟㄋㄟ」

瑞莎今天帶著女兒Nika體驗游泳，沒想到Nika頻頻掀起瑞莎比基尼，想確認「ㄋㄟㄋㄟ」在不在。（翻攝自瑞莎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲的混血名模瑞莎，去年嫁給交往5年的鞋業小開Mike後，生下寶貝女兒Nika，平常螢幕上總是以溫柔形象示人的她，開始當起「虎媽」，已經籌備完整的育兒計畫，要Nika從小就開始接觸語文、數學和運動等課程。今天她帶著Nika體驗游泳，沒想到Nika竟然一直想要掀起瑞莎的比基尼想找「ㄋㄟㄋㄟ」，讓瑞莎超害羞。

瑞莎帶著女兒Nika體驗游泳課程。（翻攝自瑞莎臉書）

瑞莎今天帶著寶貝女兒Nika體驗游泳課，她笑說Nika一直讓她捏一把冷汗，全程不斷地抓住瑞莎的比基尼，想要確認「廚房」還在不在，讓瑞莎笑說以後實在不該穿比基尼帶女兒來游泳，應該要準備長袖衣服。

瑞莎笑說Nika讓她超尷尬，以後都要穿長袖衣服游泳，網友也搞笑回應其它爸爸都在看瑞莎。（翻攝自瑞莎臉書）

照片貼出後，網友都被溫馨的照片感動到不行，還有網友眼尖看到後方都是其它爸爸們帶著小孩上游泳課，搞笑說「後面那些爸爸很開心」、「天哪～後面都是爸爸！真的要穿長袖了」，瑞莎看了也笑回：「真的是，天啊！」趣味互動讓網友笑翻。

瑞莎生下寶貝女兒Nika。（翻攝自瑞莎臉書）