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太羨慕了！粉絲傳訊「夢到歐巴」 GD竟親自回覆

2017/01/14 22:46

GD親自回訊給粉絲，讓其它粉絲看了大暴動。（翻攝自GD Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯團BigBang的團長「GD」G-Dragon，因為外型帥氣時尚，又非常有創作才華、演唱歌聲迷人，在全球受到廣大粉絲歡迎，也常常有粉絲在討論區分享「夢到GD」的經驗，近來就有粉絲分享夢到偶像的經驗給GD後，竟然收到GD回覆，讓大批粉絲看了瘋狂回應「我要開始每天傳訊息了」、「太幸運了吧」，引起粉絲轟動。

粉絲私訊GD夢到偶像，竟然收到GD回覆「要夢到我」，讓其它粉絲看了超羨慕。（翻攝自Instagram）

有位粉絲今天在Instagram分享，她傳了一封Instagram私訊給GD，訊息寫著「歐巴出現在我的夢中，非常甜蜜」，不過她話鋒一轉，說這個夢非常短暫，還打了一堆流淚符號，跟GD泣訴想要繼續睡覺，希望可以再夢到GD。

GD外型帥氣、歌聲迷人，又非常有創作才華，令廣大粉絲神魂顛倒。（翻攝自GD Instagram）

有著滿滿愛意的訊息，原本以為將一去不復返，沒想到該名粉絲竟然收到GD回覆：「要夢到我！」讓她超興奮，開心地將訊息擷圖分享到網路，其它粉絲看了直呼：「太幸運了吧！」還有粉絲笑說「我每天都要傳訊息」、「大家一起試看看」。

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