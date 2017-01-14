限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）豬哥亮謝老婆甜喊「我愛妳」 透露想開新節目

2017/01/14 16:25

〔記者吳志偉／台北報導〕豬哥亮今天錄華視、三立聯合製作的除夕特別節目《金雞獻瑞迎新春》，他一現身，在場約60位來賓立刻列隊歡迎。他看起來氣色不錯，不過之前烏黑招牌頭髮變灰白，聲音也沙啞了，他表示，原本昨晚還沒聲音，是來錄影太緊張，還開玩笑：「節目唱歌是對嘴演出，但我對嘴功力可是一流，沒人比的過我。」

華視、三立除夕特別節目錄影，許效舜（左起）、苗可麗、謝金晶、豬哥亮、澎恰恰。（記者趙世勳攝）

華視、三立除夕特別節目錄影。（記者趙世勳攝）

被問到健康問題，豬哥亮說：「醫生很棒把我救回來，但規定我不能吃冰，現在身體裡面在打仗。」他最近勤跑電影《大釣哥》宣傳，原本大腸癌的治療，21天要化療1次，現在第6次因工作延後到年後，他說：「我生命力很強啦！開刀開3次，身體壞東西都沒了，現在就看胸部（肺部），都有在吃藥控制，很有效。」

今天豬哥亮透露，若有機會再到電視台開節目，他有些感傷的說：「還是先養好身體再看誰要找我，我就拼了，這次拼下去就是最後一次。」許願新年新希望便是身體趕快好，同時也感謝太太在養病期間的照顧，他不好意思的說：「我有跟她說『我愛妳』啦！」

相關新聞

推薦新聞
許孟哲有沒有劈腿？張艾亞哽咽說… 許孟哲有沒有劈腿？張艾亞哽咽說…
2017/01/14 14:08
炫富女星沒穿內褲 洩春光被虧炒新聞 炫富女星沒穿內褲 洩春光被虧炒新聞
2017/01/14 09:02
女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人 女神94狂！潤娥見面會無翻譯 韓星第一人
2017/01/14 10:20
（影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋 （影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋
2017/01/14 08:46
（影音X2）羨慕就輸了！9歲《雲畫》小童星羞認要到宋仲基電話 （影音X2）羨慕就輸了！9歲《雲畫》小童星羞認要到宋仲基電話
2017/01/14 12:44
劉樂妍一中自表 開嗆「正宗」K到強國人 劉樂妍一中自表 開嗆「正宗」K到強國人
2017/01/14 10:13
張艾亞情斷許孟哲 夏和熙求大家給空間 張艾亞情斷許孟哲 夏和熙求大家給空間
2017/01/14 15:33
打敗胡婷婷！真人版《花木蘭》她的呼聲高 打敗胡婷婷！真人版《花木蘭》她的呼聲高
2017/01/14 13:02
談海倫清桃老公不舉 小潘潘教怎樣才能「性」福 談海倫清桃老公不舉 小潘潘教怎樣才能「性」福
2017/01/14 13:16
白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架 白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架
2017/01/14 08:57
許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關 許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關
2017/01/14 16:28
瑪丹娜曬下體露毛照 網友怒轟太over 瑪丹娜曬下體露毛照 網友怒轟太over
2017/01/14 12:21
以貧乳為傲！女星開胸衣笑翻網友 以貧乳為傲！女星開胸衣笑翻網友
2017/01/14 14:28
班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打 班奈狄克沒空演《復仇者聯盟3》 奇異博士替身代打
2017/01/14 10:01
宣佈分手許孟哲 張艾亞淚：不敢告訴媽媽 宣佈分手許孟哲 張艾亞淚：不敢告訴媽媽
2017/01/14 17:26
（獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」 （獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」
2017/01/14 15:27
余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做... 余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做...
2017/01/14 15:53
經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞 經濟壓力大！ 許孟哲回應分手：不能耽誤張艾亞
2017/01/14 17:50
AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機 AV女王水稀美里首度抵台 狂粉漏夜排隊接機
2017/01/14 12:39
許孟哲曾承諾娶張艾亞 「她是交往最久的一任」 許孟哲曾承諾娶張艾亞 「她是交往最久的一任」
2017/01/14 16:38
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.