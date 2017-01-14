（影音）豬哥亮謝老婆甜喊「我愛妳」 透露想開新節目

〔記者吳志偉／台北報導〕豬哥亮今天錄華視、三立聯合製作的除夕特別節目《金雞獻瑞迎新春》，他一現身，在場約60位來賓立刻列隊歡迎。他看起來氣色不錯，不過之前烏黑招牌頭髮變灰白，聲音也沙啞了，他表示，原本昨晚還沒聲音，是來錄影太緊張，還開玩笑：「節目唱歌是對嘴演出，但我對嘴功力可是一流，沒人比的過我。」

華視、三立除夕特別節目錄影，許效舜（左起）、苗可麗、謝金晶、豬哥亮、澎恰恰。（記者趙世勳攝）

華視、三立除夕特別節目錄影。（記者趙世勳攝）

被問到健康問題，豬哥亮說：「醫生很棒把我救回來，但規定我不能吃冰，現在身體裡面在打仗。」他最近勤跑電影《大釣哥》宣傳，原本大腸癌的治療，21天要化療1次，現在第6次因工作延後到年後，他說：「我生命力很強啦！開刀開3次，身體壞東西都沒了，現在就看胸部（肺部），都有在吃藥控制，很有效。」

今天豬哥亮透露，若有機會再到電視台開節目，他有些感傷的說：「還是先養好身體再看誰要找我，我就拼了，這次拼下去就是最後一次。」許願新年新希望便是身體趕快好，同時也感謝太太在養病期間的照顧，他不好意思的說：「我有跟她說『我愛妳』啦！」