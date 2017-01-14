許孟哲曾為張艾亞改變 感情仍不敵「結婚」難關

張艾亞（左）和許孟哲（右）2人交往期間，彼此為對方改變不少。（合成圖，翻攝自張艾亞、許孟哲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許孟哲和張艾亞交往2年多，前陣子才傳出小倆口已經有結婚共識，讓身邊不少好友期待好事將近，孰料今天驚傳2人已經分手，目前也沒有聯絡，讓粉絲相當惋惜。張艾亞在和許孟哲交往前單身2年，許孟哲以暖情攻勢讓張艾亞漸漸迷上他，交往後許孟哲也曾為張艾亞改掉不少習慣，如今2人卻因為結婚計畫不同分手。

張艾亞和許孟哲交往期間飽受網友抨擊。（翻攝自張艾亞臉書）

許孟哲當時和張艾亞彼此看對眼，許孟哲展開柔情攻勢，不斷藉著朋友的身分出現在張艾亞身邊，貼心包辦大小事務、溫馨問候，讓張艾亞感動不已，交往後2人也時常放閃，許孟哲甚至願意在外面彎下腰替女友綁鞋帶，堪稱甜密模範情侶。

許孟哲和張艾亞交往時其實非常貼心，但2人仍因為沒有結婚共識而分手。（翻攝自張艾亞臉書）

許孟哲和張艾亞感情上並不是一拍即合，小倆口曾為了感情吵過大大小小的架，許孟哲是個比較不容易透露心事的人，有一次張艾亞透過友人才得知許孟哲對工作的想法，讓張艾亞覺得許孟哲不把她放在心上，許孟哲事後也調整對感情的方式，也更能體諒張艾亞的不安全感，除了張艾亞的友人以外，減少和女性朋友的聯絡。

雖然許孟哲和張艾亞交往以來，為了感情改變不少和對方的相處方式和態度，彼此努力磨合，最後仍然無法跨過「結婚計畫不同」這個難關，讓張艾亞最終提出分手，讓粉絲得知後覺得相當可惜，也祝福2人能夠趕快從情傷中恢復過來。