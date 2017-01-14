劉樂妍2012年就稱自己中國人 嗆：為何不那時來炮我？

劉樂妍因為國家認同問題引起爭議。（翻攝自劉樂妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕前「女F4」成員劉樂妍，之前因為一連串親中發言引起台灣大部分網友憤怒，包括在中國遼寧艦走台灣海峽時稱他們是在保護台灣人，還有發文稱自己想演中國人、不想演日本鬼子，甚至遭綠委批智商低。不過，陳沂就認為，劉樂妍是真的認同自己中國人，並不是為了賺人民幣才改口，所以她的想法並沒有錯、尊重他的國家認同。而今日，劉樂妍也在臉書發文怒嗆說：「我2012年就在臉書上說過我是中國人了，你們為什麼不2012年就來炮我？」

劉樂妍亮出截圖表示自己2012年就稱自己是中國人。（翻攝自劉樂妍臉書）

劉樂妍今日下午在臉書發文，亮出一張自己2012年在臉書和微博發文的截圖，表示當時他就稱自己是中國人，且當時就叫日本人「小日本」，回嗆網友說：「你們為什麼不2012年就來炮我？」劉樂妍還說，她之所以會如此，是因為從小奶奶跟她說的床邊故事就是當初日本人怎麼欺負中國人，要大家不要隨便評論她。

劉樂妍自認自己是中國人。（翻攝自劉樂妍臉書）

此外，劉樂妍還在留言附上一張她2016年1月時發文的截圖，雖然當時她還沒想要去中國發展，但是她那時就已經問過自己是不是中國人。對她來說，由於從小被祖籍遼寧和江蘇的爺爺奶奶帶大，他們中文口音鄉音都很重、同學都聽不懂，而且床邊故事總是講抗戰時日本人亂抓中國女孩子的故事，而不是什麼白雪公主、灰姑娘。大概是因為如此，劉樂妍才會認同自己是中國人。

劉樂妍臉書全文。（翻攝自劉樂妍臉書）