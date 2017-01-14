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余祥銓撇劈腿引分手 因另一個女生半夜這樣做...

2017/01/14 15:53

余祥銓（左）和女友（右）曾一同出席外婆喪禮。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈大老，余天和李亞萍的兒子余祥銓，常常因為感情和情緒問題出現在各大媒體版面，日前他帶著女友出席外婆喪禮，余祥銓當時信心滿滿表示，只要存夠300萬買房基金，就要跟女友結婚，孰料昨天卻親口證實2人已經分手，余祥銓今天出面解釋分手原因，竟然是因為「有另一個女孩打給我」，女友憤而提出分手。

余祥銓自曝分手原因，因為半夜有另外一位女子打來，但他澄清自己絕無劈腿。（資料照，記者王文麟攝）

據《蘋果日報》報導，余祥銓今天上節目前接受訪問，首度曝光分手原因，他表示：「其實是上周某個凌晨五點，有另一個女孩打電話給我，但我沒接，她就提分手了。」不過分手後讓他非常惋惜，他懊惱說交女友很不容易，要讓女孩子相信很難，他自清「我從不劈腿的，現在跟這一個就是跟這一個」。

余祥銓（右二）是余天（左）家中最小的孩子，感情狀況相當受人矚目。（翻攝自余祥銓臉書）

這次分手讓余祥銓相當苦惱，希望可以釐清誤會，他也透露李亞萍也希望他可以追回女友。

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