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為什麼娶孫儷？ 鄧超笑虧「有個保母挺好的」

2017/01/14 16:15

鄧超（左二）與孫儷（右二）結婚多年，育有一子一女。（翻攝自鄧超微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星孫儷和鄧超結婚多年，育有1子1女，夫妻倆時常在微博鬥嘴、分享家庭生活，逗趣互動深受粉絲喜愛。日前，兩人結婚影片再被翻出來，鄧超一改過去幽默搞笑形象，深情地告白，感動不少網友，隨後更有粉絲挖出鄧超先前受訪的片段，大方透露愛上孫儷的原因。

孫儷（前）和鄧超時常在微博鬥嘴。（翻攝自孫儷微博）

鄧超與孫儷2005年因合作電視劇擦出火花，交往5年後才決定步入禮堂，日前兩人喜宴影片流出，鄧超在台上真摯地對著孫儷說，「我會的，我會好好照顧妳，一輩子，如果還有很多輩子的話，我都願意。希望我們兩個相濡以沫，不管任何事情，我會好好愛妳。」深情告白，讓孫儷忍不住落淚。

鄧超曾在節目上透露娶孫麗的原因，開玩笑說「就有這樣的一個保母挺好的」。（擷取自騰訊影片）

近日，網友挖出鄧超先前受訪的影片，鄧超坦言第一次看到孫儷時，覺得對方外表乾乾淨淨，做事又俐落爽快，接著也不忘幽默本性，開玩笑地說「就有這樣的一個保母挺好的」。事實上，鄧超非常疼妻兒，所有片酬都認命「上繳」給娘娘，在微博鬥嘴也時常讓步，被網友笑虧是「妻管嚴」。

相關影片：（影片擷取自騰訊影片，如遭移除敬請見諒。）

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