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（獨家）潤娥親簽海報被疑代簽 經紀人證實「是她簽的沒錯」

2017/01/14 15:27

潤娥昨晚首度在台舉辦個人見面會，活動結束後卻驚傳粉絲質疑她的簽名遭到造假，引發爭議。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「少女時代」潤娥昨晚首度在台大體育館舉辦個人粉絲見面會，祭出100張潤娥親筆簽名海報當購票福利刺激買氣，沒想到昨見面會結束後卻爆出代簽爭議，粉絲比對年初潤娥在官網的簽名咬定筆跡不同，質疑主辦單位有「非拉鐵非」偽造文書之嫌。今下午「非拉鐵非」媒體聯絡人對記者表示，在昨晚的慶功宴上曾向潤娥的經紀人確認簽名真偽，對方回應：「雖然時間很趕，但的確是她本人簽的」，否認代簽傳聞。


至於有媒體報導，有執行人員表示潤娥是在TICC台北國際會議中心彩排時現場簽的，不僅將見面會舉辦場地說錯，甚至和主辦單位聲稱「將海報送到飯店給潤娥簽名」的說詞有所出入，對此「非拉鐵非」解釋，他們的確是將海報送去飯店，但並不清楚潤娥是在哪裡簽名，可能是因為時間緊湊才拿去見面會現場簽，歸咎雙方說法不同是「內部溝通有疏失」。

粉絲找出潤娥在官方網站的親筆簽名對照，質疑購票福利拿到的親簽海報，並非出自本人之手。（翻攝自網路）

粉絲亮出本次見面會拿到的簽名海報，質疑拿到的簽名海報並非潤娥親簽。（翻攝自推特）
此外，今早「非拉鐵非」也在活動臉書發聲明闢謠，「對有粉絲和媒體所提出的簽名真偽問題，在此提出聲明：主辦方簽名的海報，一共有100張提供抽奬，我們將官方的海報交由韓方，約1個半小時簽回來給我們，而緊接著就送過去兌換處。如果正如某些粉絲說的這海報簽名是假的話，我們一定會向韓方提出嚴正的抗議及採取法律行動。但若是親簽，也請各位粉絲勿再傳遞錯誤訊息。」

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