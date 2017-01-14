花花公子當上教宗 顏值高到驚人

裘德洛在電視影集《年輕教宗》挑大樑。（Fox提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕多演花花公子的裘德洛，首次在電視影集《年輕教宗》（The Young Pope）挑大樑，但飾演一個刻薄又野心勃勃的教宗，以權力來進行教廷的整肅，也是最帥的教宗！

《年輕教宗》由2014年最佳外語片《絕美之城》導演保羅索倫蒂諾製作，裘德洛飾演一位從小被嬉皮父母遺棄的義大利裔美國人連尼貝拉多，由奧斯卡影后黛安基頓飾演的瑪麗修女扶養長大。

裘德洛飾演的年輕教宗，從小被嬉皮父母遺棄，由修女扶養長大。（Fox提供）

在樞機主教團的操作下，年僅47歲的連尼被選為新一任教宗庇護十三世（Pius XIII），但是這位年輕的教宗卻跌破眾人眼鏡，上任後就以各種極端強硬的手段，打算讓神職人員和信徒過著更加保守的生活，要求身邊的人只能以正式稱謂來稱呼他、斥責教徒們信仰不夠堅定、肅清同性戀傾向的神父等。

年輕教宗上任後，手段相當極端強硬。（Fox提供）

《年輕教宗》已經於去年在義大利等歐洲國家播出，原本大眾預期梵蒂岡會對這部爭議性十足的影集有所評論，義大利籍的導演羅索倫蒂諾表示，現今的教宗方濟各和《年輕教宗》中的教宗庇護十三世個性完全相反，行事作風開明且心胸開闊，他相信並不會造成教廷的困擾。

《年輕教宗》共有10集，數位平台上的FX頻道將於1月16日起，每週一晚上10:00與美國同日播出。

裘德洛在電視影集《年輕教宗》挑大樑。（Fox提供）