以貧乳為傲！女星開胸衣笑翻網友

和泉日和是貧乳派代表人物，時常在部落格宣揚貧乳的好處。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕雖然大家都愛童顏巨乳，但也有特定族群偏向「貧乳派」！日本寫真女星和泉日和，就是貧乳派的代表人物，沒巨乳一樣人氣強強滾，日前她在推特上分享一張穿上「開胸衣」的照片，卻讓網友笑翻了，「開胸衣」胸前開一個洞，讓上圍豐滿的女性能夠盡情展現好身材，在日本曾蔚為流行，是不少女模、寫真女星的最愛，不過現實的是，「開胸衣」的確巨乳才能穿。

和泉日和上傳一張穿著開胸衣的照片，胸前一片荒蕪讓網友都笑翻。（翻攝自推特）

但是和泉日和不向它低頭，身高僅144公分，和擁有一張超萌童顏的她，仍穿上一件貓咪開胸衣，顯然胸前一片荒涼，相當空曠，但她態度很豁達，大方曬照自嘲，宣告「我貧乳我驕傲」的正面態度，讓網友都笑翻，更對她好感度激升。

巨乳型的女性穿起來則是這樣，相較之下和泉日和胸前顯得相當荒涼。（翻攝自推特）