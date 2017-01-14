結婚紀念日0互動 楊冪「幹嘛告訴你」打臉酸民

楊冪（左）與劉愷威（右）婚變傳言不斷。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星楊冪去年參加軍旅真人秀《真正男子漢》成為話題中心，但老公劉愷威卻在這時被爆料外遇，日前夫妻倆結婚紀念日，雙方皆未公開慶祝，許多人揣測婚變屬實，近日她在新戲發布會上親自回應，打臉網友。

楊冪、趙又廷主演的電視劇《三生三世十里桃花》即將播出，她在發布會被問到與老公的婚姻，表示2人每天都會固定通話，對於外界疑問為何紀念日雙方都未表態慶祝，她帥氣直言：「我們有我們的方式，為什麼要告訴大家。」一句話堵住眾人悠悠之口。