（影音X2）羨慕就輸了！9歲《雲畫》小童星羞認要到宋仲基電話

許廷恩（中）在「KBS演技大賞」和「老爸」吳智昊（右）獲頒最佳情侶獎，但她上台領獎時卻公然「變心」示愛宋仲基（左），成為典禮上有趣的花絮。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕演出夯劇《雲畫的月光》、《哦，我的錦菲》的9歲小童星許廷恩，跨年夜上在「KBS演技大賞」拋棄「老爸」吳智昊公開示愛男神宋仲基，甚至一度讓「哥哥」朴寶劍也大吃飛醋，並自爆新年新希望就是能和宋仲基一起演戲。近日她受訪再度談到宋仲基，羞認已經拿到宋仲基的電話號碼，而一旁的男星吳智昊則爆料她當時在頒獎典禮上看到宋仲基，竟開心到臉紅說不出話來。

許廷恩透露，因為姊姊是《太陽的後裔》忠實粉絲，所以也和姊姊一同追劇，雖然一開始並沒有特別喜歡宋仲基，但一看到本人就非常喜歡他，笑說：「當時看到一直都只能在電視上看到的人時，真的覺得好神奇，心臟跳得很快，宋仲基摸了我的頭，我什麼話都說不出來，真的很開心。」

而在《哦，我的錦菲》飾演許廷恩爸爸的吳智昊，則笑說為了完成「女兒」的願望，便帶著許廷恩去找宋仲基，兩人不但拍了照，許廷恩甚至當場臉紅到說不出話。由於許廷恩曾和宋仲基師弟朴寶劍在《雲畫的月光》飾演兄妹，許廷恩透露：「和寶劍哥哥玩得很開心，雖然他長得很帥，但比起仲基哥哥就不算帥了。」 儼然已經被宋仲基徹底收服。

許廷恩（右）和朴寶劍（左）在《雲畫的月光》飾演兄妹，身為宋仲基鐵粉的她力讚宋仲基比朴寶劍更帥。

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