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離婚成功！強哥妻「漫長噩夢結束」

2017/01/14 12:35

強尼戴普（左）與安柏赫德（右）離婚風波正式落幕。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「強哥」強尼戴普和安柏赫德去年以700萬美元（約台幣2.2億元）達成離婚協議，但離婚官司拖了9個月，昨天終於在洛杉磯法官的調停下，簽署離婚協議，正式恢復單身。

外媒報導，強哥與嫩妻安柏的離婚官司鬧得滿城風雨，日前安柏又提交文件要求重審，加碼贍養費，強哥透過律師勞拉瓦瑟怒轟安柏「企圖延續自己15分鐘的名氣」，兩方砲火猛烈，昨終於在洛杉磯法官的調停下落幕，安柏律師歐丹尼爾表示：「這是很棒的一天，安柏想要的就只是離婚，現在她如願以償了，正如同福特總統的那句名言：『我們漫長的國家噩夢已告結束。』」2人正式脫離婚姻關係。

 

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