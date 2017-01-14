辣妹鍋吸睛！6寫真女星泡湯搖乳浪
2017/01/14 11:32
6名寫真女星擠在大木桶中，水乳交融畫面超養眼。（翻攝自推特）
〔娛樂頻道／綜合報導〕天氣漸漸變冷，泡湯固然是享受，但能看到辣妹擠在一起泡湯則是更高一級的享受，近日6位日本人氣寫真女星蒼持由香、天木純、柳瀨早紀等，應雜誌《周刊Playboy》邀請，到溫泉鄉拍攝新春泡湯特輯，6位擁有火辣身材的美女，下水同泡在一個大木桶中，宛如辣妹火鍋，12粒巨乳把水都擠出木桶外，養眼畫面目不暇給。
泡湯前，6名女孩穿著浴衣玩起摔角遊戲，裡面什麼都沒穿的她們，激烈玩鬧中巨乳跟裙下風光簡直呼之欲出，宣傳影片曝光後，讓網友們全崩潰喊：「鼻血止不了...」直呼乳浪真的太強受不了！
6名寫真女星各個擁有童顏巨乳，令人目不暇給，不知道先看哪一個。（翻攝自推特）
6名寫真女星各個擁有童顏巨乳，令人目不暇給，不知道先看哪一個。（翻攝自推特）
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