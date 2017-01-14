打敗胡婷婷！真人版《花木蘭》她的呼聲高
2017/01/14 13:02
23歲澳籍女混血女星劉承羽，被傳有望演出《花木蘭》真人版。（翻攝自網路）
〔娛樂頻道／綜合報導〕迪士尼經典動畫《花木蘭》將拍成真人版，究竟會由誰出任花木蘭這個角色，相當令外界好奇，影迷們紛紛推薦自己屬意的華人女星，先前不少台灣網友力推前台中市長胡志強的女兒胡婷婷，因一雙充滿東方風情的丹鳳眼，及出眾高雅的氣質，認為和花木蘭形象相當符合，不過現在有消息傳出，可能由新秀混血女星「Natasha」劉承羽演出，立刻引發熱烈討論。
劉承羽在《臥虎藏龍：青冥寶劍》中飾演「雪瓶」一角。（翻攝自網路）
據悉，23歲新秀女星劉承羽模特兒出身，擁有跆拳道底子，曾被看上演出《臥虎藏龍：青冥寶劍》，飾演戲份相當吃重的「雪瓶」一角，也因此結識武打女星楊紫瓊，並拜對方為師，有望跟隨恩師踏進好萊塢，網友也舉出劉承羽可能演出的理由，例如擁有武術底子及英文流利，自信大方的氣質也符合花木蘭形象，但又不失個人特色，不過，迪士尼影業澄清：「木蘭一角最終人選還沒有確定，選角還在進行中。」讓網友大嘆可惜。
劉承羽（左）曾演出《臥虎藏龍：青冥寶劍》，因而結識楊紫瓊（右），並拜她為師。（翻攝自網路）
劉承羽在2015年《臥虎藏龍》電影記者會上拜楊紫瓊為師。（翻攝自微博）
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