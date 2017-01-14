劉樂妍一中自表 開嗆「正宗」K到強國人
2017/01/14 10:13
〔娛樂頻道／綜合報導〕劉樂妍一席「遼寧艦護台論」，引起外界批評，近日又在微博自曝想演中國人，甚至生稱日本人為「鬼子」，再度引來撻伐，今日她在臉書表示：「對！我就是想演中國人，怎樣？」
劉樂妍在臉書解釋，她去面試新戲，因為一臉洋氣，所以劇組都讓她演「鬼子」，「鬼子都是壞人，我想演好人吶！所以我想演中國人」，她在中國拍了8部戲，有7部是反派人物，她因不想再演反派角色，這次才公開表示想演「中國人」，最後她抱怨：「憑什麼中華人民共和國的人可以演中華民國的中國人？而我卻只能夠演鬼子？」痛批其他人都不正宗，只有她才是正宗的中國人，遭網友怒罵：「自稱中國人，就可以打開大陸市場？妳什麼都不是」、「紅不了的人永遠紅不了」。
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