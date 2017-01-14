白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架
2017/01/14 08:57
英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可傑克森，引發軒然大波。（翻攝自YouTube）
〔娛樂頻道／綜合報導〕電視電影《Urban Myths》將名人佚事搬上螢幕，近日將播出的一集是描述美國911事件後，已故「流行樂天王」麥可傑克森因不敢坐飛機，和好友伊莉莎白泰勒及馬龍白蘭度從紐約開車到洛杉磯的故事，由英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可，白人扮黑人立刻引發爭議，就連麥可的女兒芭莉絲都氣到痛罵：「真的讓我噁心想吐！」並表示受到嚴重的冒犯，嚴厲要求電視台盡快下架。
英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可傑克森，引發軒然大波。（翻攝自YouTube）
據《ETtoday》報導，約瑟夫范恩斯是「佛地魔」雷夫范恩斯的弟弟，去年受英國衛星電視頻道Sky Arts之邀演出麥可傑克森，因自己是倫敦中產階級的白人，收到邀請時也相當訝異，但最後因覺得電影內容輕鬆好笑，也沒有惡意因此決定接演，近日預告釋出後，麥可愛女芭莉絲立刻在推特上痛罵，不能接受由白人演員來飾演她爸爸，認為「有遭到嚴重冒犯的感覺，令我噁心想吐！」
麥可傑克森女兒芭莉絲，對於白人飾演父親一事相當憤怒，在推特怒轟電視台。（翻攝自IG）
她更強調，不只是父親受辱，連她的教母伊莉莎白泰勒也一併受到羞辱，狂砲電視台：「還不下架？」立刻引起網友共鳴，質疑電視台為什麼會找白人來演有色人種，Sky Arts受到莫大輿論壓力，最終決定取消播出該集，而約瑟夫范恩斯本人也贊成這個決定，以息觀眾怒火。
麥可傑克森是美籍黑人，但隨後因患白化症而膚色越來越白。（翻攝自網路）
麥可傑克森是美籍黑人，但隨後因患白化症而膚色越來越白。（翻攝自網路）
相關新聞
- 麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛
- 澳洲女抓到「人面螃蟹」 超像麥可傑克森
- 正對漢神巨蛋 收租數鈔票賺翻
- 樹德科大開春大戲 推《麥可傑克森－Is This It?》
- 娜姊喇舌麥可 世紀戀告吹全因這張嘴
- 腿麻、走不動，腳也會中風？
- 娜姊自爆曾曖昧麥可 舌交驚呆主持人
- 為紀念哥哥 大肚珍娜將為兒子取名麥可
- 麥可年撈264億 4連霸「已故名人吸金榜」
- 驚！麥可傑克森沒死 現身愛女車後座？
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 被拿來跟屁孩小賈比 麥可傑克森樂迷噓爆
- 小咖女星出賣麥可「性」能 爆情敵是小男孩
- 女星出書爆與麥可情史 「他的光環被性慾充斥」
- 暗指麥可傑克森性侵家人 3姪子怒告網站求償32億元
- 醫師爆麥可黑變白全靠漂白劑 還不顧危險讓女兒幫忙
- 為潛入脫衣酒吧 麥可竟曾偽裝成流口水中風病人
- 麥可傑克森高音這樣來！被爆13歲就開始注射賀爾蒙
- 害死麥可的醫生出書爆料 麥可曾想娶11歲的妙麗
- 麥可傑克森前妻罹乳癌 女兒卻不聞不問
- 貓王之女4度離婚 休了10年尪
- 麥可傑克森逝世7年 長女杜德偉相繼告白
推薦新聞