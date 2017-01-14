限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架

2017/01/14 08:57

英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可傑克森，引發軒然大波。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視電影《Urban Myths》將名人佚事搬上螢幕，近日將播出的一集是描述美國911事件後，已故「流行樂天王」麥可傑克森因不敢坐飛機，和好友伊莉莎白泰勒及馬龍白蘭度從紐約開車到洛杉磯的故事，由英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可，白人扮黑人立刻引發爭議，就連麥可的女兒芭莉絲都氣到痛罵：「真的讓我噁心想吐！」並表示受到嚴重的冒犯，嚴厲要求電視台盡快下架。

英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可傑克森，引發軒然大波。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，約瑟夫范恩斯是「佛地魔」雷夫范恩斯的弟弟，去年受英國衛星電視頻道Sky Arts之邀演出麥可傑克森，因自己是倫敦中產階級的白人，收到邀請時也相當訝異，但最後因覺得電影內容輕鬆好笑，也沒有惡意因此決定接演，近日預告釋出後，麥可愛女芭莉絲立刻在推特上痛罵，不能接受由白人演員來飾演她爸爸，認為「有遭到嚴重冒犯的感覺，令我噁心想吐！」

麥可傑克森女兒芭莉絲，對於白人飾演父親一事相當憤怒，在推特怒轟電視台。（翻攝自IG）

她更強調，不只是父親受辱，連她的教母伊莉莎白泰勒也一併受到羞辱，狂砲電視台：「還不下架？」立刻引起網友共鳴，質疑電視台為什麼會找白人來演有色人種，Sky Arts受到莫大輿論壓力，最終決定取消播出該集，而約瑟夫范恩斯本人也贊成這個決定，以息觀眾怒火。

麥可傑克森是美籍黑人，但隨後因患白化症而膚色越來越白。（翻攝自網路）

麥可傑克森是美籍黑人，但隨後因患白化症而膚色越來越白。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架 白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架
2017/01/14 08:57
（影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋 （影音）田馥甄指定這首歌 林俊傑唱到爆青筋
2017/01/14 08:46
（影音）都被灌醉了！田馥甄空靈獻唱《追夢人》 （影音）都被灌醉了！田馥甄空靈獻唱《追夢人》
2017/01/14 08:21
茵茵尾牙秀嗨翻 「洞洞透視裝」辣曬美乳 茵茵尾牙秀嗨翻 「洞洞透視裝」辣曬美乳
2017/01/14 08:17
（影音）蕭敬騰雨神再發威 深情獻唱《靈魂伴侶》 （影音）蕭敬騰雨神再發威 深情獻唱《靈魂伴侶》
2017/01/14 08:00
海祐希單身自嘲 高EQ化解尷尬離婚習題 海祐希單身自嘲 高EQ化解尷尬離婚習題
2017/01/14 07:57
潤娥親簽少一個「o」被疑造假？見面會仲介商：可能是漏了 潤娥親簽少一個「o」被疑造假？見面會仲介商：可能是漏了
2017/01/14 07:22
松本潤劈腿AV女優爆「愛讓男友喝尿」 網友嘲諷幫改名 松本潤劈腿AV女優爆「愛讓男友喝尿」 網友嘲諷幫改名
2017/01/14 07:17
海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚... 海倫清桃神隱躲夫 戴發奎鬆口離婚...
2017/01/14 07:15
海倫清桃神隱第3天 原來她逃到這裡... 海倫清桃神隱第3天 原來她逃到這裡...
2017/01/14 07:12
徐亨下麵功力 老婆讚不絕口 徐亨下麵功力 老婆讚不絕口
2017/01/14 06:00
潤娥無袖戰低溫 笑虧粉絲很愛演 潤娥無袖戰低溫 笑虧粉絲很愛演
2017/01/14 06:00
小甜甜開腿甩奶 身援王少偉 小甜甜開腿甩奶 身援王少偉
2017/01/14 06:00
苗可麗帶路開吃 邵庭心情三溫暖 苗可麗帶路開吃 邵庭心情三溫暖
2017/01/14 06:00
吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力 吳宗憲沒妹可看 主持秒沒力
2017/01/14 06:00
鈴木亞美當媽咪了 擁嫩兒報喜 鈴木亞美當媽咪了 擁嫩兒報喜
2017/01/14 06:00
達米恩入圍美國導演工會獎 史柯西斯成遺珠 達米恩入圍美國導演工會獎 史柯西斯成遺珠
2017/01/14 06:00
拆彈少年與死神共枕 倦臥地雷旁 拆彈少年與死神共枕 倦臥地雷旁
2017/01/14 06:00
圍棋女神黑嘉嘉闖星河 老爸看宣傳照 驚呼哪位? 圍棋女神黑嘉嘉闖星河 老爸看宣傳照 驚呼哪位?
2017/01/14 06:00
蕭亞軒愛正濃 親授獵男三招 蕭亞軒愛正濃 親授獵男三招
2017/01/14 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.