白人演麥可傑克森 女兒譙「噁心」電視台下架

英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可傑克森，引發軒然大波。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視電影《Urban Myths》將名人佚事搬上螢幕，近日將播出的一集是描述美國911事件後，已故「流行樂天王」麥可傑克森因不敢坐飛機，和好友伊莉莎白泰勒及馬龍白蘭度從紐約開車到洛杉磯的故事，由英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可，白人扮黑人立刻引發爭議，就連麥可的女兒芭莉絲都氣到痛罵：「真的讓我噁心想吐！」並表示受到嚴重的冒犯，嚴厲要求電視台盡快下架。

英國白人男星約瑟夫范恩斯演出麥可傑克森，引發軒然大波。（翻攝自YouTube）

據《ETtoday》報導，約瑟夫范恩斯是「佛地魔」雷夫范恩斯的弟弟，去年受英國衛星電視頻道Sky Arts之邀演出麥可傑克森，因自己是倫敦中產階級的白人，收到邀請時也相當訝異，但最後因覺得電影內容輕鬆好笑，也沒有惡意因此決定接演，近日預告釋出後，麥可愛女芭莉絲立刻在推特上痛罵，不能接受由白人演員來飾演她爸爸，認為「有遭到嚴重冒犯的感覺，令我噁心想吐！」

麥可傑克森女兒芭莉絲，對於白人飾演父親一事相當憤怒，在推特怒轟電視台。（翻攝自IG）

她更強調，不只是父親受辱，連她的教母伊莉莎白泰勒也一併受到羞辱，狂砲電視台：「還不下架？」立刻引起網友共鳴，質疑電視台為什麼會找白人來演有色人種，Sky Arts受到莫大輿論壓力，最終決定取消播出該集，而約瑟夫范恩斯本人也贊成這個決定，以息觀眾怒火。

麥可傑克森是美籍黑人，但隨後因患白化症而膚色越來越白。（翻攝自網路）

麥可傑克森是美籍黑人，但隨後因患白化症而膚色越來越白。（翻攝自網路）