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茵茵尾牙秀嗨翻 「洞洞透視裝」辣曬美乳

2017/01/14 08:17

茵茵（左起）與舒子晨、夏語心組成「犯規小姐」。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕茵茵擁有甜美外型與精湛舞技，與好姐妹夏語心、舒子晨組成「犯規小姐」，時常在臉書分享性感舞蹈影片，受到大批粉絲喜愛。昨她受邀擔任尾牙主持人，大尺度穿上性感透視裝，讓粉絲鼻血直流。

茵茵13日在臉書分享擔任尾牙主持人所穿的服裝，13度寒冷的的氣溫，她只穿著一件粉紅色的透視小禮服，除了美腿一覽無遺外，小禮服上無數的洞洞讓她的肌膚若隱若現，同時還大秀美胸，茵茵表示：「雖然只有13度，我給的熱情不遺餘力！」讓粉絲直呼：「太犯規」、「來人啊，有人流鼻血身亡」、「透視裝好辣。

茵茵穿透視裝大秀身材，讓粉絲大飽眼福。（翻攝自臉書）

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