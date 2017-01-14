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潤娥親簽少一個「o」被疑造假？見面會仲介商：可能是漏了

2017/01/14 07:22

潤娥昨首度在台舉辦個人粉絲見面會，但整場活動卻是狀況百出。（記者王文麟攝）


〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「少女時代」成員潤娥，昨晚首度單槍匹馬登台舉辦新戲《THE K2》個人見面會，吸引約3200名粉絲捧場，不過整場活動狀況百出，也引起許多爭議，甚至有粉絲質疑主辦單位「非拉鐵非」的購票福利「潤娥親筆簽名海報」並非出自潤娥本人之手，加上應援影片被刪，導致粉絲精心準備的應援無法完成，讓歌迷紛紛上網痛罵主辦單位「非拉鐵非」真的是「雷」爆了！

粉絲找出潤娥在官方網站的親筆簽名對照，發現本次活動拿到的親簽海報上潤娥的英文名「yoonA」竟變成「yonA」，砲轟「造假也太沒誠意」，質疑主辦單位有偽造文書之嫌。對於潤娥的親筆簽名被疑造假代簽，主辦單位「非拉鐵非」回應：「只負責將海報拿給韓方再拿回來。」而擔任台灣主辦單位與經紀公司SM娛樂溝通橋梁的韓國仲介商「信天翁」則表示：「下午潤娥忙著彩排、妝髮，還要簽100張海報，可能是漏了（o）」，至於應援影片臨時被砍，「信天翁」則說是因為應援影片最終版在見面會前一晚才收到，緊急送給韓方審核後，韓方最後僅同意手幅應援，非常感謝粉絲的用心和支持。

粉絲找出潤娥在官方網站的親筆簽名對照，質疑購票福利拿到的親簽海報，並非出自本人之手。（翻攝自網路）

除了簽名爭議外，包括現場座位與先前公布的座位圖有所出入引起粉絲投訴，見面會上更一度出現上錯道具的疏失，讓潤娥只能尷尬在旁傻笑的窘況，加上事前有法國餐廳在臉書預告將有「韓國巨星」到訪，提前洩漏潤娥的私人行程引發粉絲公憤，讓粉絲氣得直言昨晚的見面會全靠潤娥及主持人張兆志救援，而原本宣稱完售的見面會據悉也因黃牛大批退票，造成現場出現零星空位，整場活動從事前到事後，堪稱狀況連連。

粉絲亮出本次見面會拿到的簽名海報，質疑拿到的簽名海報並非潤娥親簽。（翻攝自推特）

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