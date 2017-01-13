裘德洛扮保守權謀教宗 放話諷刺川普

裘德洛在電視影集《年輕教宗》挑大樑，飾演年輕的權謀教宗。（FX頻道提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國型男裘德洛在電視影集《年輕教宗》（The Young Pope）挑大樑，飾演權謀教宗，他曾在受訪時表示，剛拿到劇本時，對於角色充滿怨恨、易怒、極端保守的領導者個性，感到過於戲劇化，「但隨著川普即將入主白宮，我覺得這樣的角色就一點都不違和了。」此話一出，讓反川普的藝人名單上又多了一個重量級巨星。

裘德洛在電視影集《年輕教宗》挑大樑，飾演年輕的權謀教宗。（FX頻道提供）

裘德洛在《福爾摩斯》、《天才柏金斯》裡，風流紳士的形象深植人心，他在《年輕教宗》突破以往印象，飾演刻薄又野心勃勃的年輕教宗，上任後施以各種極端強硬手段，讓神職人員和信徒過著為更加保守的生活。

裘德洛所飾演的年輕教宗，外表年輕時尚，但因童年被父母遺棄產生陰影，加上被修女堅定宗教的培養下，造就了他無情、狡猾、霸氣等矛盾的性格，他也必須在爾虞我詐的樞機主教團以及對上帝的信仰中取得自己的定位，讓《年輕教宗》也被劇評譽為教廷版的《紙牌屋》。

《年輕教宗》共10集，敘述連尼貝拉多身為史上年紀最輕的教宗，也是第一個美國藉教宗，他所做的許多決策背後，反映出信仰帶給他的遺憾與痛苦，而他激進的想法也可能改變羅馬天主教教會。數位平台上的FX頻道將於1月16日起，每週一晚上10點與美國同日播出。