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（專訪）女神棋手無悔 黑嘉嘉思母淚打轉

2017/01/13 22:15

黑嘉嘉希望未來能朝影歌視全方位發展。（記者趙世勳攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕圍棋女神黑嘉嘉進軍演藝圈，22歲的她歷經人生低潮，2年多前她的母親因急性白血病過世，對她造成不小打擊，黑嘉嘉眼泛淚光說：「因為走的時候其實很突然，媽媽可能自己也是不知道的。」母女倆最後沒說到一句話，是她至今最大遺憾。

黑嘉嘉6歲開始學棋，11歲曾參加自由時報「榮三盃台北縣市棋王對抗賽」，奪下台北縣小學組亞軍，她回憶道：「印象中有彩帶，還有拿到獎金，覺得參賽者都很幸福。」她在2010年更代表台灣進軍亞運，拿下圍棋女子團體銅牌，現為台灣棋院女子職業的七段棋士，實力堅強。

「棋界第一美女」黑嘉嘉宣布加盟種子音樂。（記者趙世勳攝）

只是她跨界轉戰演藝圈，不少人相當意外，黑嘉嘉談到：「其實我很喜歡唱歌，想嘗試新的事物，下棋到一定的程度，不是每天花時間就會進步，相信見識的東西若廣，對下棋也有幫助。」

至於選擇加盟種子，黑嘉嘉透露，當時種子老闆吳鋒在機上看到她的訪問，透過台灣棋院與她接洽，2人碰面相談甚歡，除了嘗試演藝圈工作，達成共識就是她要繼續下棋，「對我來說這非常重要，老闆也這麼說，他當然希望我可以拿到世界冠軍。」

黑嘉嘉閒暇就愛下棋，現在常用手機連線對戰。（記者趙世勳攝）

母親過世時黑嘉嘉才19歲，讓她個性更顯早熟，當時也花了很長的時間走出來，「那整年只比2場國際賽，有想過要回去美國，但媽媽陪我走了那麼長一段（圍棋生涯），剩下的路，還是希望繼續走下去。」

她不希望辜負媽媽的栽培，現階段繼續下棋比賽，繼續接受唱片公司培訓，黑嘉嘉的父親是澳洲人，她說爸爸總支持她，前陣子看了新拍的宣傳照，忍不住驚呼：「Who's that？」意外認不出女兒打扮後的模樣。

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