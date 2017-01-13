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（影音）ONE OK ROCK 募集歌迷煩惱寫新歌 千人大合唱感動逼哭粉絲

2017/01/13 22:09

「ONE OK ROCK」日前推出新專輯《壯志雄心AMBITIONS》，空降公信榜冠軍。（華納提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本搖滾樂團「ONE OK ROCK」成軍11年，靠著日洋混合的搖滾曲風，吸引大批死忠歌迷支持，4度來台演出場場完售，也是第一組在小巨蛋一連開唱2天的搖滾樂團。日前該團推出新專輯《壯志雄心AMBITIONS》，並與1000名粉絲登上節目，一同合唱新歌《我們就是我們　We Are》，現場感染力不僅讓台下粉絲感動到淚流滿面，新專輯也成功以10.2萬張銷售，空降公信榜日榜冠軍。

「ONE OK ROCK」主唱TAKA過去曾是傑尼斯團體「NEWS」的一員，因理念不合出道初期就退出，加入「ONE OK ROCK」改走樂團路。如今該團在亞洲、歐美等地闖出知名度，亮眼成績也讓TAKA被「goo」網站票選為「退團後發展最成功的藝人」排行榜冠軍。

「ONE OK ROCK」新專輯《壯志雄心》，是繼2015年推出的《35xxxv （Deluxe Edition）》之後，第二張全英文演唱專輯，邀來到暑五秒以及低迷樂團主唱Alex Gaskarth站台助陣，被美國搖滾權威媒體AP雜誌評為「2017年最受期待的發行」。此外，該團先前與NHK電視台合作，募集17～19歲粉絲的煩惱、夢想，藉由投稿影片創作出新歌《我們就是我們We Are》。歌曲完成後，他們也邀來1000名歌迷一起登上節目合唱，震撼人心的影片成功替新專輯打響知名度。

「ONE OK ROCK」15日起將展開2017全新北美巡迴演唱，至紐約、多倫多、芝加哥、好萊塢、舊金山及西雅圖等城市開唱，下月18日起則在日本展開Arena巡演，預計演出32場。「ONE OK ROCK」新專輯《壯志雄心AMBITIONS》已在台發行。


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