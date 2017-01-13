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陳佩琪抱怨柯P害她廚藝沒進步 原來是這原因

2017/01/13 22:04

《健康從食開始 一起動手做台式地中海餐桌》記者會，主持人鄭凱云與台北市市長夫人陳佩琪合照。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕TVBS 56台《健康2.0》主打「健康從『食』開始」為10周年主題，將推行全年度的系列活動，今（1/13）舉辦《健康從食開始 一起動手做台式地中海餐桌》記者會，將為《健康2.0》系列活動打響第一炮！明（1/14）《健康2.0》也將針對地中海飲食有詳盡的介紹。

鄭凱云主持《健康從食開始 一起動手做台式地中海餐桌》記者會。（TVBS提供）

記者會現場由《健康2.0》鄭凱云擔任記者會主持人，與市長夫人陳佩琪、國宴御廚雷議宗一同示範台式地中海年菜「鮮魚節氣蜆蔬煲」，現場陳佩琪親手煎魚，讓雷議宗頻頻稱讚：「煎的很漂亮，一百分！」

陳佩琪更檢視台北市長柯P的一日飲食並表示：「他常常吃飯配簡報，又吃很快，十分不健康！」一旁的鄭凱云也急忙緩頰：「柯P市政太忙了，不能怪他啦！」她也趁機抱怨：「20年廚藝沒進步，都是因為柯P！」鄭凱云一臉疑惑的問：「為什麼？」她則解釋，因為柯P不挑食，所以從不知道自己煮的好不好吃，讓一旁的鄭凱云大讚：「是因為菜裡充滿愛心啊！」

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