洪詩個性硬要男友哄 庭萱半主動半被動

Popu Lady洪詩在《浮士德的微笑》展現大女人霸氣與小女人溫柔。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「Popu Lady」的洪詩及庭萱從歌手跨足戲劇，將角色詮釋到位，深受觀眾喜愛及肯定，她們在台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》情路波折不斷，洪詩深愛張立昂，但他對她卻沒有任何感情可言；庭萱暗戀邵翔，卻苦無發展機會，因為兩男對劉奕兒都有好感，讓兩人笑說：「她是我們的敵人！」

Popu Lady洪詩在《浮士德的微笑》展現大女人霸氣與小女人溫柔。（三立提供） Popu Lady洪詩在《浮士德的微笑》展現大女人霸氣與小女人溫柔。（三立提供）

洪詩在劇中為了要得到張立昂的愛及關注，不斷使壞整劉奕兒，也將大女人霸氣與小女人溫柔演的恰如其分，她表示，若是現實生活中跟一個她很愛的男生在一起，但對方卻無心，也是會嘗試各種方式留住對方，不過，她也說自己神經雖然大條，但第六感很準，只要感覺不對勁，就會有事發生，她說：「我真實個性比較硬，其實很需要男友哄，但我也是個愛撒嬌的女生，不過，這只有男友才看得到我這柔情小綿羊的一面喔！」

Popu Lady庭萱在《浮士德的微笑》暗戀邵翔，但他卻喜歡劉奕兒。（三立提供） Popu Lady庭萱在《浮士德的微笑》個性大剌剌且自然，讓觀眾直呼「太可愛了」。（三立提供）

庭萱戲裡個性大剌剌且自然，讓觀眾直呼「太可愛了」，她很開心大家喜歡她的表現，表示自己也是直來直往，不愛拐彎抹角的女孩，雖然外表看起來有點距離感，常讓人覺得難親近，她說：「只要跟我熟的朋友就知道我很像小男生， 非常隨性。」劇中她暗戀邵翔卻不敢行動，現實生活則屬於「半主動半被動」，會先用試探性方式關心對方生活，再看看對方有無回應，如遇到喜歡的人再追別的女生，她依舊不會放棄，默默關心但絕對不會讓對方發現，庭萱笑說：「不然到時候他跟別人在一起我會很糗。」