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趙正平真誠告白《玩很大》 KID感動：趙哥蛙手很努力...

2017/01/13 22:43

趙正平在參加《綜藝玩很大》錄影後，首度發表感言。（翻攝自趙正平微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名製作人趙正平，多年前轉戰螢光幕前，憑藉著心直口快的直率個性受到很多觀眾歡迎，他和小S在《康熙來了》鬥嘴的橋段也為人津津樂道，他近期除了中國節目外，也受邀到吳宗憲的《綜藝玩很大》玩遊戲，平時總是擺出硬漢形象的趙正平，在錄影結束後，感性在節目群組發表500多字感謝文，除了感謝節目單位和吳宗憲，更對演藝圈後輩表現讚賞有加，孰料難得感性發言，竟被KID揶揄「蛙手很努力的（地）在打字」，讓網友看了直呼：「太壞了！」

KID希望觀眾多給藝人鼓勵。（翻攝自KID臉書）

趙正平在錄完《綜藝玩很大》後，在回台北的路上，非常用心地在節目群組中，發表長達500多字的感言，趙正平表示，這是他第一次在錄完外景節目後有這樣的舉動，他說，錄影這2天非常開心，他非常感謝製作人小葉，也表示跟不少製作團隊的人談話，覺得電視圈年輕人大有可為。

趙正平訊息全文。（翻攝自KID臉書）

他也在感言中對後輩喊話，除了要KID工作拚命之餘也要照顧身體，也對阿Ben、韋君、小豬、玉兔、可青、康妮在節目上的表現讚不絕口，最後更感謝吳宗憲讓他見識到厲害的主持功力，也希望未來可以再參與節目演出。

KID揶揄趙正平是青蛙。（翻攝自KID臉書）

孰料該段感人的肺腑之言，被KID轉發到臉書，KID竟揶揄趙正平是青蛙，讓粉絲笑說「這樣太壞了」。不過KID也表示，看過這段真摯告白後，感動到很想哭，並有感而發希望觀眾可以給藝人更多鼓勵，搞笑說「其實我們都是玻璃」，兩人逗趣互動讓不少網友按讚。

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