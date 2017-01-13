金宇彬片中狂挨打 坦言比打人舒服多了

姜棟元（左起）、曹義錫和金宇彬今日到香港宣傳電影《偷天對決（MASTER）》。（香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由南韓知名演員姜棟元、金宇彬和李秉憲主演的犯罪電影《偷天對決（MASTER）》，導演曹義錫今日帶著姜棟元和金宇彬到香港宣傳電影，300逾名粉絲到場支持兩人，電影今日在台上映。

姜棟元（左）和金宇彬到香港宣傳電影《偷天對決（MASTER）》。（香港成報提供）

據香港媒體報導，姜棟元表示未來希望能有更多機會到香港，他坦言新片中的確有不少打架場面，拍攝十分困難，但非常享受，而金宇彬則表示很高興能有這麼多粉絲支持他們，笑稱片中只負責被人打，感覺上比打其他人要來得舒服多了，因為他認為心理上比較好過一點。姜棟元與金宇彬與粉絲大玩遊戲，兩人均主動向粉絲送抱，令到台下粉絲尖叫連連。

導演曹義錫（左起）領著姜棟元金宇彬到香港宣傳電影《偷天對決（MASTER）》。（香港成報提供）

金宇彬在拍照中抱起小孩，引發台下粉絲尖叫聲不斷。（香港成報提供）

姜棟元（左）、金宇彬和導演曹義錫活動最後和粉絲合影。（香港成報提供）

姜棟元（左）和金宇彬在活動上不吝嗇永爆粉絲，讓活動現場充滿尖叫聲。（香港成報提供）