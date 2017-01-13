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疑曾為護夫報警！海倫清桃瞞身世總最後才離開

2017/01/13 21:48

海倫清桃外型甜美，過去有「越南林志玲」之稱。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕海倫清桃騙很大的事件這幾天持續延燒，從她台越混血和UCLA的學歷造假，到她其實已經40歲、結婚18年，再到她最後控訴丈夫家暴、無性生活，重重謊言跟急轉直下的劇情讓大家看得目瞪口呆。不過，其實陸續也有人揭露她過去就常出現詭異舉動，甚至曾經為了不讓老公曝光直接報警！

海倫清桃（右）和老公戴發奎（左）結婚已經18年。（資料照，記者陳逸寬攝）

日前就有曾經跟海倫接觸的工作人員爆料，當初要海倫拿出UCLA的畢業證書，她不僅先改口肄業，又罵製作單位不給她機票去美國申請證書。而根據《蘋果日報》報導，其實之前海倫在結束生日會時，果真就出現一名戴眼鏡的中年男子上了海倫賓士車的副駕駛座，且海倫接到該男子後發現被跟拍，不僅車速忽快忽慢、怕有人跟拍，發現狗仔後，該男子甚至拉下遮陽板不敢下車，而海倫也為此報警趕走記者，現在看來該男子應該就是戴發奎。

海倫清桃時常在臉書分享全身性感照。（翻攝自海倫清桃臉書）

此外，海倫過去接工作雖然很早到現場，但活動結束之後總是等到媒體和公開都走了，她才會在最後離開，推測應該也是為了隱瞞身世。且海倫多年來一直宣稱自己沒有經紀人以及單身，除了鮮少接觸異性，對臉書眾多的性感全身照從哪裡來，也總說自己拍或助理拍， 然而她過去幾個越南籍助理總是不同人，推測不僅照片應該都是老公拍的，沒有男性友人應該也是老公管很嚴的關係。

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