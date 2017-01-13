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南韓男團回憶恐怖宿舍「吃麵有蟑螂飛過」

2017/01/13 22:11

南韓新團世界少年在台灣出道。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓新人男團世界少年，上個月選擇在台灣出道，新人團體剛開始在演藝圈打拚很辛苦，他們透露不只公司有規定餐費上限，連住宿環境也極其艱難，不過他們保持樂觀態度，笑說「已經習慣蟑螂、蜘蛛滿屋跑」。

世界少年出道初期難熬，住宿房屋蟑螂、之珠滿地跑。（寰亞傳媒提供）

據《聯合新聞網》報導，世界少年成員有浩晨、蒼空、詩勳、勇勇、旻鎬，大家食量都很大，但因為公司規定一天只有115元餐費，他們常常蒐集身上所剩無幾的錢買泡麵，甚至是5個人分食1小塊麵包，過得相當辛苦，不過他們表示，從來不會因為食物吵架，反而因此感情更好。

旻鎬回憶在當練習生時，苦笑說：「夏天沒有冷氣，晚上睡覺一直流汗，背都起疹子。」蒼空更回憶有一次在吃麵，竟然眼前飛過一隻大蟑螂，讓他當場超傻眼，其它團員也笑說早就習慣宿舍裡一堆蟲跑來跑去。

世界少年回憶出道時的宿舍，吃麵時竟然有蟑螂飛過。（寰亞傳媒提供）

提到在台灣出道，有什麼還不習慣的事情，勇勇馬上表示因為在南韓搭車是可以吃東西的，但是因為在台灣交通工具是以捷運為主，台灣捷運禁止吃東西讓他滿無法適應，隊長詩勳則笑說聽到在捷運吃東西要被罰錢一定會馬上阻止勇勇，「不然2個月餐費就沒了」，讓現場笑成一片。

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