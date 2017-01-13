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粉絲為雪炫收入均分叫屈 團員澄清...

2017/01/13 21:13

雪炫是團中的人氣成員。（翻攝自「AOA」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「AOA」因為性感形象爆紅後，其中長相清秀、身材火辣的成員雪炫更是一躍成為廣告新寵兒，不僅戲約、代言不斷，人氣也是團中最高，甚至團員草娥就曾在節目中淚訴自己工作10小時都賺不過雪炫。怎料，雪炫自爆其實隊中收入都要均分，讓粉絲相當為她抱不平！對此，近日團員上廣播節目也解釋了這個問題。

女團「AOA」近日推出新專輯。（翻攝自「AOA」臉書）

「AOA」近日推出新歌回歸歌壇，成員草娥和珉娥近日也作客廣播節目，而根據《JTBC News》報導，當談到收入均分的問題時，草娥解釋之後有去跟雪炫談過，雖然合約內容無法透露，但是她們知道雪炫辛苦工作、並沒有瓜分她的收入，是雪炫年紀太小，還不太清楚詳細的合約內容。

「AOA」成員珉娥（左一）、草娥（左二）上節目談到收入均分之事。（翻攝自《每日體育》）

事實上，由於一個成員曝光就可能會帶動團體火紅，南韓演藝圈的偶像團體均分收入並不是罕見的事。之前女團「SISTAR」和「A PINK」都有提過收入要和團員平分的事情，像「SISTAR」當時就是演戲收入歸自己，但綜藝節目等通告收入就要和團員均分，端看各個公司的契約為何。

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