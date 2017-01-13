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女友「跳車分手」 余祥銓解釋...

2017/01/13 20:56

余祥銓（左）日前帶女友（右）一同出席外婆的喪禮。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手余天和李亞萍的小兒子余祥銓，這幾年來總是因為感情問題佔據媒體版面，日前他帶著新任女友出席李亞萍媽媽的告別式，不僅放話說自己存到300萬付房子頭期款就要娶女友回家，連余家兩老也稱他們相當喜歡這個女友。不料，今日余祥銓證時兩人分手，甚至還爆出女友跳車，余則解釋其實只是「她不想幫我開車」。

余祥銓的感情生活一直相當受重視。（資料照，記者王文麟攝）

余祥銓今日被爆出和CEO女友分手，甚至爸爸余天還加碼爆料說他和女友吵架結果女友當場跳車，因為覺得女友太像李亞萍、愛碎碎唸才分手。對此，根據《ETtoday》報導，余祥銓解釋其實沒有跳車那麼嚴重，是當時女友在開車，兩人吵到女友不想幫他開車，才下車離開，留他一個人在車上。

余祥銓（右一）的前女友相當得余家人歡心。（資料照，記者鍾智凱攝）

至於認為女友像媽媽才分手，余祥銓也再度否認，稱兩人現在就是好朋友關係，希望大家不要那麼關心其感情狀態。事實上，余祥銓的此認女友相當得余家長輩歡心，不僅懂得應對進退，還會督促余祥銓要上進，沒想到兩人以分手收場，相當可惜。

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