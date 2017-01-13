美翻！邵雨薇婚紗照曝光 難道好事近了？

邵雨薇為雜誌穿上婚紗拍照。（新娘物語提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕張立昂前不久才在活動上公開認愛邵雨薇，坦言「不否認兩人是情侶關係」，隨即邵雨薇就穿上婚紗，化身成甜美的新嫁娘，與張立昂相互呼應，難道暗示兩人好事近了？

邵雨薇難得為雜誌穿上婚紗拍照。（新娘物語提供） 邵雨薇為雜誌拍婚紗照，與工作人員認真討論。（新娘物語提供）

原來是邵雨薇日前為了《新娘物語》雜誌拍攝一系列婚紗照，她從早上8點拍到晚上8點，一共換了8套新娘服，雖然辛苦，卻也讓她直呼過癮。據了解，這次會找上邵雨薇，主要是她給人的甜甜的又帶有自我的個性，很有現在女孩子的性格，傳達出女孩拍婚紗也可以輕鬆拍，自由拍的概念。

邵雨薇曾在《1989一念間》穿過復古婚紗，當時讓張立昂驚艷不已，大讚是「一種很不真實的美」，不過這次算是她第一次「正式」披婚紗，她說：「之前拍戲才穿一下下就換下來，沒那麼快去感受，這次的體驗，讓人覺得結婚不一定要很隆重，其實在婚紗中加入自己個性也很好。」

邵雨薇第一次「正式」披婚紗，一連拍了12小時，換了8套婚紗。（新娘物語提供） 邵雨薇第一次「正式」披婚紗，一連拍了12小時，換了8套婚紗。（新娘物語提供） 邵雨薇難得為雜誌穿上婚紗拍照。（新娘物語提供）

談到印象深刻的一套婚紗，她說：「有一套像褲裝的禮服，雖然看起來像禮服，但下面有大褲擺的褲裝，帶有很重的個性，我還特地梳油頭、畫紅唇，加上背板及燈光效果，我上一秒還很甜美，下一秒就變得很酷，有種整個時尚圈都在我腳下的感覺。」

邵雨薇笑著表示，拍攝的過程中，會好奇身上的行頭多少，一問才知道原來手上的手環等於房子的頭期款，左手60幾萬的一克拉鑽戒，已經可以買一台車，就連連右手的手錶也像是掛了另一台車，她笑說：「現場擺放很多珠寶飾品，加起來簡直就是一個豪宅的價值。」

談到自己夢想中的婚禮，邵雨薇透露曾想過在小小教堂溫馨完成婚禮，結束之後所有賓客都移駕到旁邊的空地，安排樂團在舞台上表演，「大家可以邊喝酒邊聽歌，氣氛很high，一切都變得很熱血，自己也可以上去舞台玩，一定很酷。」

邵雨薇難得為雜誌穿上婚紗拍照。（新娘物語提供） 邵雨薇為雜誌拍婚紗照，與工作人員認真討論。（新娘物語提供） 邵雨薇一連換上8套婚紗，直呼好過癮。（新娘物語提供） 邵雨薇婚紗照有甜美也有充滿個性。（新娘物語提供）