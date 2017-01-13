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大元直播「要離開一陣子」 PopuLady團長另有人選？

2017/01/13 20:53

大元因為要出國拍戲，將離開Popu Lady一陣子。（翻攝自大元臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Popu Lady出道以來受到不少粉絲歡迎，然而先前因為公司認為團體表現平平，為了篩選出最佳團員，讓團員間彼此競賽，引起不少粉絲討論。雖然最後公司決定全員保留，今天大元在網路直播節目上，竟語出驚人要離開Popu Lady，讓粉絲聽了超錯愕。

大元外型可愛亮眼，曾被封為宅男女神。（翻攝自大元臉書）

據《ETtoday》報導，大元和寶兒今天合體參加直播節目，在節目上和餐廳店員玩遊戲，途中還Call Out給洪詩，沒想到電話講到一半，竟然被主持人掛斷，讓洪詩一氣之下在直播中留言罵主持人，大元見狀馬上安慰洪詩「會帶龍蝦堡給妳吃」，才讓洪詩息怒，展現團員間的好交情。

Popu Lady出道以來很受粉絲歡迎。（翻攝自Popu Lady臉書）

節目結尾，大元卻語出驚人表示，因為要出國拍戲，將會離開Popu Lady幾個月，等到工作結束後才能再度和其它團員合體，讓粉絲聽了都很感傷，不過主持人聽了身為團長的大元要離開數月，竟然揶揄「我想團長已經找到人了」，讓粉絲聽了笑翻。

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