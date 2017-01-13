《撞鬼》女星被醫院「好兄弟」修理 尖叫聲嚇壞工作人員

武井咲在《全新毛骨悚然撞鬼經驗》中飾演菜鳥護士，屢被醫院「好兄弟」惡整。（緯來日本台提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕《全新毛骨悚然撞鬼經驗》又來了，這次由日本女星武井咲、「AKB48」前成員前田敦子接力演出，雙姝都被詭異氣氛嚇到皮皮挫。第2度演出《撞鬼》系列的武井咲，這次化身白衣天使，卻慘遭醫院「好兄弟」修理，讓她嚇到驚聲尖叫，悽慘尖叫聲連工作人員都直呼：「雞皮疙瘩都起來了」。主演另一短篇的女星、「AKB48」前王牌成員前田敦子，則是自爆對《撞鬼》系列是又愛又恨。

武井咲在全新《撞鬼》系列中，演出菜鳥護士，屢次在深夜巡房時聽到怪聲，還接連遇到詭異狀況。為求逼真，劇組直接向醫院租借場地拍攝，讓拍攝氣氛更加可怕。武井咲雖是第2次參加演出，但她苦笑表示，即使事前「套好招」，知道「好兄弟」何時現身，還是讓她嚇到發抖，直呼：「這次的故事雖然內容簡單，感覺卻比之前的更恐怖。」此外，拍攝現場不只她嚇到，連拍攝經驗豐富的劇組人員也被她的尖叫聲嚇到發毛，連拍攝經驗豐富的劇組人員也不禁表示：「在真正的醫院裡聽到這聲音，真的會讓人覺得毛骨悚然」。

而初次接演該系列的AKB48前王牌成員前田敦子，則表示從小就是《撞鬼》系列列的忠實粉絲，又愛又怕的她，每次打開電視前，都會先衝去洗澡，好讓自己一看完就能立刻躲進棉被裡睡覺。劇中，她飾演到大都市打拼的OL，與鄉下的父親感情不睦，在父親過世後的某日，她身邊竟發生了不可解的靈異現象。《全新毛骨悚然撞鬼經驗》14日晚間10點在緯來日本台播出。