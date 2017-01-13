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（影音）潤娥華語獻唱《簡單愛》 被拱當壞女人頻笑場

2017/01/13 19:47

〔記者陳立妍／台北報導〕南韓夯團「少女時代」成員潤娥，今晚首度單槍匹馬登台舉辦新戲《THE K2》個人見面會，晚間她不畏低溫身穿藍綠色拼色無袖洋裝，以華語獻唱「周董」周杰倫的金曲《簡單愛》開場，字正腔圓的發音引爆台下3200名粉絲的尖叫聲，首次單獨在台開粉絲會便吸金1200萬元。

潤娥見面會。（記者王文麟攝）

潤娥見面會。（記者王文麟攝）

見面會上，潤娥全程以華語和粉絲交流，展現「中文10級」的程度，她先以「大家好，我是潤娥，見到你們很開心，好久不見」向台灣粉絲打招呼，大讚寶島歌迷「很熱情」，並和主持人喬治在台上玩起自拍，而喬治則打趣問歌迷《簡單愛》是潤娥唱的好聽，還是周杰倫唱的好聽？一旁的潤娥趕緊搶答：「當然是周杰倫（唱的）好聽，這是他的歌。」潤娥見面會。（記者王文麟攝）

潤娥透露，未來希望能接演反派，喬治拱她現場示範奸詐的表情，讓她邊演邊忍不住頻頻笑場，而她也不忘趁機宣傳和玄彬主演新片《機密同盟》。此外，《THE K2》已由東森戲劇台購入，完整劇集現於影音平台KKTV上架，電視劇原聲帶已於KKBOX數位發行。潤娥見面會。（記者王文麟攝）潤娥見面會。（記者王文麟攝）潤娥見面會。（記者王文麟攝）潤娥見面會。（記者王文麟攝）

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