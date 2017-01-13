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（影音）「我的名字是狗」影片太廢 竟笑翻千萬粉絲

2017/01/13 23:14

近日一隻「我是一隻狗」的影片雖然僅有1分鐘長度，點閱率卻高達1千萬，讓網友看了嘖嘖稱奇。（擷取自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來網路紅人當道，不少YouTuber靠著拍攝搞笑影片爆紅，日前有位「很有才華」的網友，就製作了一部影片，描述一隻狗坐著飛機遇上另一隻「有智慧的狗」的遭遇，整段影片短短1分鐘，卻因為實在是「太廢」、「太87」等理由，竟然突破千萬點閱率，讓網友看了驚呼「我到底看了什麼」。

黑狗莫名說要開始狂吠，讓網友笑翻。（擷取自YouTube）

該影片一開始出現一隻搭乘飛機的黑狗，黑狗從頭到尾一直叫個不停，靠著字幕寫著：「HI！我的名字一隻狗，因為我很可愛，所以大家都喜歡我，我看...我現在就開始無來由的狂吠吧！」接著便叫個不停，直到他看到遠方雲朵上出現黃狗，讓他驚呼怎麼會有狗可以擋在牠的前方。

黃狗是有智慧的狗。（擷取自YouTube）

黃狗看到黑狗後，表明自己是「有智慧的狗」，並講出「如果有一顆球對你的嘴巴來說，實在是太大了，那說明這顆球並不屬於你」，黃狗接著表示自己會講一些knock knock jokes（雙關語笑話），接著便跟黑狗一搭一唱完成「BallIEVE it or not」的冷笑話。

網友看完紛紛留言回應「天啊我到底看了什麼」、「雖然覺得很蠢但我還是重播了3遍」、「我已經無法從『ba，gobabagadababadagou』中解脫了」，還有網友困惑回應「只有我看不懂嗎」，但無論如何，這支影片的點閱率已經高達1千萬，讓網友超傻眼。

相關影片：影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒。

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