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吳克群曝不爽何超蓮身邊人話太多 閨密說話了！

2017/01/13 20:30

吳克群（左）和何超蓮（右）曾有4年情。（翻攝自吳克群臉書、何超蓮Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手吳克群出道以來對待感情一直相當低調，唯一公開的只有與「賭王千金」何超蓮的一段情，不過兩人2015年底就終結4年戀愛，當時女方還在Instagram暗示男方讓她受傷，其閨蜜更爆料吳劈腿、表面功夫做很好，讓吳克群近日坦承對何超蓮「身邊的聲音」小不爽。對此，何的閨密李蘊也回應了！

香港歌手李蘊。（翻攝自李蘊Instagram）

根據《香港蘋果日報》報導，香港歌手李蘊聽聞吳克群對於好有何超蓮身邊有人評價他覺得不開心之後，回覆說「我不知道原來說真話都會得罪人」，還說自己的個性一向非常喜歡替朋友出頭，不過這可能真的是個缺點、需要改進。

李蘊（左）是何超蓮（右）的閨密。（翻攝自李蘊Instagram）

事實上，當時吳何分手，何在Instagram上PO文說「謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些」，吳對此表示自己不介意，甚至稱那4年過得很開心、不後悔公開戀情，只不過現在還是認為以後談戀愛要保有空間。而他真正介意的，是何身邊的閨密講他的五四三，讓他不滿：「明明最清楚這段感情的只有我們兩個人。

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