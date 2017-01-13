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方念華《FOCUS全球新聞》將延長為90分鐘

2017/01/13 18:26

方念華主持的《FOCUS全球新聞》每年獲得各大新聞獎的青睞。（TVBS提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕TVBS 56頻道《FOCUS全球新聞》將從1月16日（下周一）起，提前從晚間6點半到8點，延長為90分鐘，成為台灣唯一長達1個半小時的國際新聞報導。節目中將邀請專家學者，把台灣人關注的國際焦點，一次講清楚。

方念華主持的《FOCUS全球新聞》每年獲得各大新聞獎的青睞。（TVBS提供）

為了節目改版，主持人方念華拍攝新宣傳promo，除了提出「每天最值得投資的90分鐘」觀點外，更以自己喜愛的句子︰「心有多大，世界就多大。」邀觀眾「用心」來看很貼近的國際事。

有別於一般新聞報導的播出方式，全新的《FOCUS全球新聞》以「方念華說新聞」的口吻，引導出專家觀點。廣領域、多元化的邀請來賓，如：黃介正教授、劉必榮教授、嚴震生教授、楊永明教授、甘逸驊教授等熟稔國際局勢專家，以一對一訪談的方式，深入新聞事件，亦針對當日最hot的新聞人物言談，深入剖析，focus「關鍵人講關鍵話」，成為新改版的節目型態核心。

方念華主持的《FOCUS全球新聞》每年獲得各大新聞獎的青睞。（TVBS提供）

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