金唱片／TWICE雖成大贏家 粉絲怒嗆典禮又出包

TWICE的表演舞台時，幕後團隊又出包。（翻攝自V LIVE）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓第31屆金唱片頒獎典禮「數位音源部門獎項」在今日舉行，「TWICE」成為第三組本賞獲獎人，以《Cheer up》和《TT》紅遍南韓，「SHY SHY SHY」和「TT」的舞蹈成為眾人模仿的焦點，沒想到繼「SBS歌謠大戰」發生舞台出包的狀況後，今日舞台再度出包讓粉絲忍不住抱怨衰事總會輪到TWICE身上。

TWICE打敗眾多前輩，榮獲本屆音源大賞。（翻攝自V LIVE）

去年奪下金唱片新人獎的TWICE，今年憑著兩首中毒歌曲人氣持續飆漲，成為新一代的當紅人氣女團。不過之前才在歌謠大戰上遇到播錯其他團體歌曲的TWICE，今日在表演的過程中，畫面兩次出現別的舞台空景，讓收看直播的網友質疑電視台操作及彩排有問題，不只TWICE遇到這樣的情況，金在中在台上空等獎項、泰妍表演時耳機故障讓開頭落下幾句歌詞及舞台上的攝影機似乎沒有設置好，出現激烈抖動的情況等，讓觀眾認為電視台準備並未完善。

太妍表演時，因為耳機故障最後冷靜以優秀唱功表演完整曲。（翻攝自V LIVE）

金唱片大賞最後由TWICE打敗眾多前輩奪下，成員聽到後除了露出不可置信的表情外，幾名成員因為感動而激動落淚，子瑜用中文致詞，表示感謝粉絲讓TWICE能持續前進，並承諾會成為最棒的歌手，彩瑛則表示，想和水晶男孩前輩們一樣，「想再走20年」。

本賞得者有：GFRIEND、LEE HI、Urban Zakapa、MAMAMOO、伯賢&秀智、ZICO、太妍、任昌丁