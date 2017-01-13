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退出仍不忘《RM》 Gary手機殼藏洋蔥

2017/01/13 18:09

Gary去年退出《Running Man》。（翻攝自《Running Man》 Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝節目《Running Man》播出至今可以說紅遍整個亞洲，儘管節目初期有過些微的成員變動，但7位固定主持人劉在錫、池錫辰、金鐘國、Gary、哈哈、宋智孝和李光洙一直是觀眾心目中的最佳組合，不料去年Gary為了音樂事業請辭。不過，Gary近日被發現手機殼上竟還貼著RM的大頭貼，讓粉絲直呼超感動！

Gary的手機殼上仍貼著RM的大頭貼。（翻攝自Gary Instagram）

Gary昨日在個人Instagram上發個一張自己看著手機、張開嘴巴的照片，並以中韓兩人標籤「歌手」、「正在唱歌」，逗趣的模樣讓粉絲看得超級樂！不過，有眼尖的網友就發現，Gary的手機殼上，竟然還貼著他之前在節目中進行任務時，被貼上去的成員們的大頭貼，讓許多粉絲感動表示「真的是7012（韓文音近7人永遠在一起）」。

Gary退出後，《Running Man》剩下6名固定成員。（翻攝自《Running Man》 Instagram）

事實上，去年開始先是Gary主動請辭《Running Man》，後來宋智孝、金鐘國又被強迫退出，連李光洙都差點離開節目，最終變成全體下車停播的結局，令粉絲相當不捨。幸好，儘管節目停掉但成員間感情仍然相當好，尤其是Gary離開後不僅曾回到節目當嘉賓，在宋智孝和金鐘國被牆播退出時更在Instagram上發文力挺，被認為超暖！

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