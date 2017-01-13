余天節目今收攤 鄭進一帶5歲女兒出來賺

鄭進一進棚錄《王牌雙響炮》，現場與女兒「鄭咩」鄭羽潼親親大秀父女情。（民視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕民視週日綜藝節目《王牌雙響炮》今天（1/13）最後一次進棚錄影，加上存檔預計可以播到春節後2/5，將由日本綜藝《超級變！變！變！》接檔，之後再推出新節目。

余天、侯怡君主持的《王牌雙響炮》今天最後一次進棚錄影。（民視提供） 鄭進一進棚錄《王牌雙響炮》，現場與女兒「鄭咩」鄭羽潼大秀父女情。（民視提供）

主持人余天目前眼睛恢復狀況良好，雖然認為節目停掉很可惜，但剛好可以趁機休息充電，尊重民視的規劃。他表示，2016年是心情複雜的一年，接下來多出來的時間，可以多休息並且陪家人；侯怡君面對節目暫停告一段落，也表示今年有出書還有個人品牌的計畫，儘管不捨，但也會配合公司安排。

余天、侯怡君主持的《王牌雙響炮》今天最後一次進棚錄影。（民視提供）

今天來賓鄭進一帶了可愛的女兒「鄭咩」鄭羽潼來，馬上成為大家的焦點，余天馬上吐槽：「可以出來幫老爸賺錢，重點是女兒不像爸爸，美麗多了！」鄭進一對女兒的表演感到驕傲，直誇她：「很有天份，也很會唱歌，只是現在5歲了，有想法就不愛台語歌曲。」鄭羽潼現場還秀一段舞蹈，並反詢問大家說「我跳得好嗎？」成為現場的小甜心。

余天主持的《王牌雙響炮》今天最後一次進棚錄影。（民視提供） 侯怡君主持的《王牌雙響炮》今天最後一次進棚錄影。（民視提供）