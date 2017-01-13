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金唱片／金在中受封亞洲人氣王 GFRIEND用一年奪下本賞

2017/01/13 17:55

金在中奪下亞洲人氣獎，讓他回憶9年前和東方神起一起得人氣獎的往事。（翻攝自V LIVE）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓第31屆金唱片頒獎典禮「數位音源部門獎項」在今日舉行，主持人由鄭容和、徐玄與黃致列擔任。去年出道的女團「BLACKPINK」人氣超夯奪下在各大頒獎典禮的第6座新人獎，「GFRIEND」和歌手LEE HI則雙雙奪下音源本賞，而今年將要入伍的金在中則在亞洲觀眾的投票下獲得了人氣獎，讓他感到又驚又喜。

GFRIEND成為第一組獲得本賞的受獎人。（翻攝自V LIVE）

去年在金唱片才拿下新人獎的GFRIEND，聲勢飆漲成為新一代的大勢女團，今年直接奪下數位音源本賞，讓她們感動地在致詞時不斷感謝粉絲一路的支持。金在中獲獎得人氣獎時，表示發專輯是為了要在入伍前給粉絲禮物，沒想到現在變成「大家反饋給我的禮物了。」他回想起東方神起5人也曾在金唱片獎奪下人氣獎的往事，「9年前好像在這裡得過獎呢，是很久以前的事了。」讓死忠粉聽了超鼻酸。

BLACKPINK人氣超夯，再度拿下新人獎。（翻攝自V LIVE）

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