鷹眼煞到謝霆鋒妹妹？ 謝婷婷曖昧甜笑「慢慢來」

謝婷婷（左）傳出曖昧「鷹眼」傑瑞米雷納（右）。（合成圖，翻攝自謝婷婷Instagram、傑瑞米雷納臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝霆鋒的妹妹謝婷婷和交往4年的安志杰分手後，拍拖知名攝影師戴尚安1年卻沒能修成正果，近期她又被傳出，跟《復仇者聯盟》的「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）現身香港親密同遊，謝婷婷表示2人並沒有在交往，但卻表示對傑瑞米雷納頗有好感，日前她更在Instagram上祝福對方生日快樂，讓外界相當好奇2人感情進展。

謝婷婷沒把和傑瑞米的感情發展說死。（翻攝自謝婷婷Instagram）

據《ETtoday》報導，謝婷婷被拍到和傑瑞米雷納在香港親密共遊後，並沒有正面否認2人感情升溫，被問到日前在Instagram祝傑瑞米雷納生日快樂的事情，謝婷婷語帶保留表示，雖然目前雙方都沒有時間碰面，但預計「明年再跟他慶祝」，對於2人感情進展也曖昧說「慢慢來，先當朋友」，謝婷婷也沒否認和傑瑞米雷納是不是正在搞曖昧，僅甜笑「等清楚一些再告訴大家」。

謝婷婷表示如果跟傑瑞米的關係再更明確一點，會公開給大家知道。（翻攝自謝婷婷Instagram）