限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

鷹眼煞到謝霆鋒妹妹？ 謝婷婷曖昧甜笑「慢慢來」

2017/01/13 17:40

謝婷婷（左）傳出曖昧「鷹眼」傑瑞米雷納（右）。（合成圖，翻攝自謝婷婷Instagram、傑瑞米雷納臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝霆鋒的妹妹謝婷婷和交往4年的安志杰分手後，拍拖知名攝影師戴尚安1年卻沒能修成正果，近期她又被傳出，跟《復仇者聯盟》的「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）現身香港親密同遊，謝婷婷表示2人並沒有在交往，但卻表示對傑瑞米雷納頗有好感，日前她更在Instagram上祝福對方生日快樂，讓外界相當好奇2人感情進展。

謝婷婷沒把和傑瑞米的感情發展說死。（翻攝自謝婷婷Instagram）

據《ETtoday》報導，謝婷婷被拍到和傑瑞米雷納在香港親密共遊後，並沒有正面否認2人感情升溫，被問到日前在Instagram祝傑瑞米雷納生日快樂的事情，謝婷婷語帶保留表示，雖然目前雙方都沒有時間碰面，但預計「明年再跟他慶祝」，對於2人感情進展也曖昧說「慢慢來，先當朋友」，謝婷婷也沒否認和傑瑞米雷納是不是正在搞曖昧，僅甜笑「等清楚一些再告訴大家」。

謝婷婷表示如果跟傑瑞米的關係再更明確一點，會公開給大家知道。（翻攝自謝婷婷Instagram）

相關新聞

推薦新聞
泣訴家暴無性18年 律師建議海倫清桃這樣做… 泣訴家暴無性18年 律師建議海倫清桃這樣做…
2017/01/13 09:54
重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩 重摔肋骨差點斷 林志穎神復原繼續玩
2017/01/13 10:52
吵架跳車！余祥銓才喊娶 女友太像媽爆分手 吵架跳車！余祥銓才喊娶 女友太像媽爆分手
2017/01/13 18:32
不堪其擾？阿妹經紀人預告關閉臉書 不堪其擾？阿妹經紀人預告關閉臉書
2017/01/13 10:11
新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三 新婚當月偷吃學妹被活逮 演員交出音檔助妻告贏小三
2017/01/13 11:39
（影音）只穿小褲褲裸泳 福原愛大呼「爽歪歪」 （影音）只穿小褲褲裸泳 福原愛大呼「爽歪歪」
2017/01/13 14:51
師兄弟確定合體！宋仲基1.22台北力挺朴寶劍見面會 師兄弟確定合體！宋仲基1.22台北力挺朴寶劍見面會
2017/01/13 11:29
厭世姬原來是正妹！開直播啃雞爪配啤酒 厭世姬原來是正妹！開直播啃雞爪配啤酒
2017/01/13 13:45
（影音）徐亨生意失敗賠上億 努力還債專心當演員 （影音）徐亨生意失敗賠上億 努力還債專心當演員
2017/01/13 17:05
被詛咒了？這部電影8主角有5人扯上外遇 被詛咒了？這部電影8主角有5人扯上外遇
2017/01/13 12:53
刪光恩愛PO文 《六弄》男星爆分手 刪光恩愛PO文 《六弄》男星爆分手
2017/01/13 12:19
林辰唏首曬愛女正臉 網友大喊好可愛 林辰唏首曬愛女正臉 網友大喊好可愛
2017/01/13 17:36
吳克群談4年舊情 不爽何超蓮閨密 吳克群談4年舊情 不爽何超蓮閨密
2017/01/13 10:42
李英愛成最強紅娘 《師任堂》義大利誕佳偶 李英愛成最強紅娘 《師任堂》義大利誕佳偶
2017/01/13 12:59
（影音）咘咘甜喊「愛爸爸」 搖頭拍手萌度大爆發 （影音）咘咘甜喊「愛爸爸」 搖頭拍手萌度大爆發
2017/01/13 14:17
命理師痛罵海倫清桃「歹戲拖棚」 卜卦結果竟然... 命理師痛罵海倫清桃「歹戲拖棚」 卜卦結果竟然...
2017/01/13 17:18
曾雅蘭換夫爽玩3P 侯昌明飆：請潔身自愛 曾雅蘭換夫爽玩3P 侯昌明飆：請潔身自愛
2017/01/13 16:52
余天節目今收攤 鄭進一帶5歲女兒出來賺 余天節目今收攤 鄭進一帶5歲女兒出來賺
2017/01/13 17:32
海倫清桃話題延燒 住家風水竟是極惡前三名 海倫清桃話題延燒 住家風水竟是極惡前三名
2017/01/13 16:49
聲明反台獨後首露面 陳玉勳自認「無妄之災 」 聲明反台獨後首露面 陳玉勳自認「無妄之災 」
2017/01/13 15:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.